Lufthansa теряет ежечасно миллион евро - глава авиакомпании

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa в связи с приостановкой пассажирских перевозок на фоне пандемии теряет миллион евро в час.

Об этом заявил глава концерна Карстен Шпор в видеообращении к своим работникам, сообщает издание Handelsblatt.

“Мы теряем миллион евро своего резерва ликвидности каждый час – день и ночь, неделя за неделей и, возможно, даже месяц за месяцем”, – сказал Шпор.

Сейчас авиакомпания перевозит менее 3 тысяч пассажиров вместо 350 тысяч в день. По предварительным подсчетам, кризис может стоить перевозчику более 4 миллиардов евро.

По словам главы авиакомпании, Lufthansa ведет переговоры с властями о предоставлении государственной поддержки.

В компании работает примерно 138 тысяч работников, в основном у них сейчас – неполный рабочий день. С целью оптимизации работы исполнительный совет Lufthansa AG предложил ряд шагов, которые обнародовал на своем сайте. В частности, планируется выведение из эксплуатации 6 самолетов Airbus A380, 7 самолетов A340-600, 5 самолетов Boeing 747-400 и 11 самолетов Airbus A320. Кроме того, будут выведены из эксплуатации 3 самолета Airbus A340-300 дочки Lufthansa Cityline. Полетные операции Germanwings будут прекращены.

Руководство одного из крупнейших авиаперевозчиков света не считает, что авиационная промышленность быстро вернется к докризисному уровню. Для полного снятия глобальных ограничений на поездки потребуются не месяцы, а годы, считают в Lufthansa.