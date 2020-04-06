0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 216 0

АМКУ пригрозил агрохолдингу Косюка

АМКУ пригрозил агрохолдингу Косюка

Антимонопольный комитет (АМКУ) пригрозил крупнейшему производителю курятины в Украине – группе МХП (Мироновский хлебопродукт) Юрия Косюка. Он отправил группе обязательные к рассмотрению рекомендации, где предупредил производителя об ответственности, если тот спровоцирует искусственный дефицит продукции в Украине, пытаясь больше заработать, реализуя ее на внешнем рынке.

“Группе “МХП” рекомендуется не совершать действий, которые могут привести к ограничению объемов производства и (или) реализации мяса куриного на внутреннем рынке Украины, при отсутствии альтернативных источников реализации или приобретения товаров”, – говорится в сообщении АМКУ.

В комитете отмечают, что в ситуации карантина большинство украинцев вынуждены оставаться в изоляции или работать дистанционно. Такие условия устраняют возможности питания в заведениях общественного питания, что приводит к перераспределению каналов сбыта пищевых продуктов.

“Изменение привычного образа жизни приводит к изменению рациона питания и, как следствие, увеличению спроса на отдельные виды товаров в точках розничной продажи. Способность государства организовать обеспечение населения продуктами питания является главным элементом ее продовольственной безопасности”, – говорят антимонопольщики.

В АМКУ предполагают, что карантин может стимулировать национальных производителей экспортно-ориентированных отраслей увеличить объемы реализации товара на внешние рынки для получения дополнительных доходов. Последствиями таких действий может стать дефицит отдельных товаров на внутреннем рынке, повышение цен для конечных потребителей и риск обеспечения продовольственной безопасности государства.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.