АМКУ пригрозил агрохолдингу Косюка

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Антимонопольный комитет (АМКУ) пригрозил крупнейшему производителю курятины в Украине – группе МХП (Мироновский хлебопродукт) Юрия Косюка. Он отправил группе обязательные к рассмотрению рекомендации, где предупредил производителя об ответственности, если тот спровоцирует искусственный дефицит продукции в Украине, пытаясь больше заработать, реализуя ее на внешнем рынке.
“Группе “МХП” рекомендуется не совершать действий, которые могут привести к ограничению объемов производства и (или) реализации мяса куриного на внутреннем рынке Украины, при отсутствии альтернативных источников реализации или приобретения товаров”, – говорится в сообщении АМКУ.
В комитете отмечают, что в ситуации карантина большинство украинцев вынуждены оставаться в изоляции или работать дистанционно. Такие условия устраняют возможности питания в заведениях общественного питания, что приводит к перераспределению каналов сбыта пищевых продуктов.
“Изменение привычного образа жизни приводит к изменению рациона питания и, как следствие, увеличению спроса на отдельные виды товаров в точках розничной продажи. Способность государства организовать обеспечение населения продуктами питания является главным элементом ее продовольственной безопасности”, – говорят антимонопольщики.
В АМКУ предполагают, что карантин может стимулировать национальных производителей экспортно-ориентированных отраслей увеличить объемы реализации товара на внешние рынки для получения дополнительных доходов. Последствиями таких действий может стать дефицит отдельных товаров на внутреннем рынке, повышение цен для конечных потребителей и риск обеспечения продовольственной безопасности государства.
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