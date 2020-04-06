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Житель США запатентовал безопасную булавку

Житель США запатентовал безопасную булавку

В этот день 1849 года житель США Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.

К тому времени шпильки изготавливали путем растягивания металлических брусков в проволоку. Затем ее пропорционально разрезали и прикрепляли металлическую головку к каждому отрезку. Такие шпильки могли растегнуться и ранить своего владельца.

Уолтер Хант был инженером, поэтому смог создать эскиз безопасной булавки в течение трех часов. К такому изобретению его подтолкнула необходимость покрыть долг в 15 долларов. Права на свое изобретение он продал за $400.

По материалам Газета по-Украински
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