Защищены ли пенсионеры от увольнения в карантин - объяснения Кабмина

В период карантина работать могут только пенсионеры на предприятиях критической инфраструктуры или те, кто проводит мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19 и не могут работать удаленно.

Об этом говорится в сообщении Кабмина.

В соответствии с законодательством, увольнение в период действия карантина запрещено.

“Работник может претендовать на отпуск — оплачиваемый или без сохранения заработной платы, или на дистанционную работу. Если вас отправили в неоплачиваемый отпуск (простой), то государство планирует оплачивать вам часть оклада на период карантина”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров запустил возможность оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через “Укрпочту” или телефонные “горячие линии” банков.

Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет.

Около 10 миллионов пенсионеров, чья пенсия не превышает 5000 гривен, получат государственную помощь в размере 1000 гривен.

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