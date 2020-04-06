ПриватБанк запустил возможность оплаты "коммуналки" для пенсионеров по телефону

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ПриватБанк предложил своим клиентам старшего поколения, особенно для получателей пенсии и социальных выплат, до окончания пандемии коронавируса отказаться от посещения отделений банка и оплачивать коммунальные услуги по телефону службы поддержки банка 3700.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как сообщили в банке, до введения карантинных мероприятий в Украине, ежемесячно в кассах отделений банка коммунальные платежи оплачивали более 1,5 млн человек, среди которых большинство пенсионеров. Как правило, эти клиенты не являются пользователями интернет-банка Приват24 и не имеют необходимого оборудования и навыков для оплаты коммуналки онлайн.
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