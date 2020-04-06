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ПриватБанк запустил возможность оплаты "коммуналки" для пенсионеров по телефону

ПриватБанк запустил возможность оплаты "коммуналки" для пенсионеров по телефону

ПриватБанк предложил своим клиентам старшего поколения, особенно для получателей пенсии и социальных выплат, до окончания пандемии коронавируса отказаться от посещения отделений банка и оплачивать коммунальные услуги по телефону службы поддержки банка 3700.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как сообщили в банке, до введения карантинных мероприятий в Украине, ежемесячно в кассах отделений банка коммунальные платежи оплачивали более 1,5 млн человек, среди которых большинство пенсионеров. Как правило, эти клиенты не являются пользователями интернет-банка Приват24 и не имеют необходимого оборудования и навыков для оплаты коммуналки онлайн.

Как работает услуга:

  • сотрудники службы поддержки будут при приближении сроков оплаты очередных коммунальных платежей рекомендовать клиентам сделать оплату по телефону и научат, как это правильно сделать;
  • клиент звонит по номеру 3700;
  • операторы службы поддержки помогают правильно заполнить платежные реквизиты согласно данным, полученным от коммунальных служб;
  • оплата коммуналки по телефону 3700 проводится с любой банковской карты клиента.

Справка Finance.ua:

  • 8 апреля Кабинет Министров Украины поддержал проект постановления, которым для пенсионеров и получателей социальной помощи предусмотрены инструменты для дистанционной оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

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По материалам Finance.UA
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