LG показала новый дизайн смартфона с камерой Raindrop (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Южнокорейская LG опубликовала несколько набросков, дающих представление о том, в каком направлении будет развиваться дизайн смартфонов компании в будущем.
Показанный на изображениях аппарат выполнен в минималистском стиле. Он оборудован безрамочным дисплеем. Пока не ясно, какое исполнение получит фронтальная камера.
Зато известно, что будет применена тыльная камера Raindrop. Она включает три оптических модуля и вспышку, которые выстроены в ряд по вертикали в левом верхнем углу на тыльной панели. Причём самый крупный выступающий элемент находится сверху, а далее идут модули меньшего диаметра, которые спрятаны под защитным стеклом.
Фото: fonearena.com
Применена так называемая концепция 3D Arc Design. Экран и задняя панель симметрично загибаются на боковые части корпуса, создавая элегантный внешний вид.
У смартфона нет видимого дактилоскопического сканера — по всей видимости, сенсор отпечатков пальцев будет интегрирован непосредственно в область дисплея.
Фото: fonearena.com
Компания LG не говорит, когда аппарат с описанным дизайном появится на коммерческом рынке. По слухам же, подобное устройство может дебютировать уже в текущем полугодии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киев отменил закупку камер с распознаванием лиц13 ч. назад - 1238 7
Индексация зарплаты в апреле: что нужно знатьВчера, 09:01 - 57200 5
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения (инфографика)13 ч. назад - 7719 4
Кабмин постановил, что питание в обсервации будет платным4 ч. назад - 550 3
Штрафуют ли автомобилистов за отсутствие масок: разъяснение полицииВчера, 19:26 - 6244 3
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения (инфографика)13 ч. назад - 7719 4
У более половины украинцев есть кредит или денежный долг - исследование14 ч. назад - 6560
Samsung запатентовал телефон с расплывающимся экраном (фото)Вчера, 23:31 - 3213
Ученые Университета Гонконга назвали оптимальную для коронавируса температуру22 ч. назад - 2649
Межбанк: на рынке царит сумбур12 ч. назад - 2346
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 5113 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2832
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5951 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 19536 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1367