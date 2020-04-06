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LG показала новый дизайн смартфона с камерой Raindrop (фото)

LG показала новый дизайн смартфона с камерой Raindrop (фото)

Южнокорейская LG опубликовала несколько набросков, дающих представление о том, в каком направлении будет развиваться дизайн смартфонов компании в будущем.

Показанный на изображениях аппарат выполнен в минималистском стиле. Он оборудован безрамочным дисплеем. Пока не ясно, какое исполнение получит фронтальная камера.

Зато известно, что будет применена тыльная камера Raindrop. Она включает три оптических модуля и вспышку, которые выстроены в ряд по вертикали в левом верхнем углу на тыльной панели. Причём самый крупный выступающий элемент находится сверху, а далее идут модули меньшего диаметра, которые спрятаны под защитным стеклом.


Фото: fonearena.com

Применена так называемая концепция 3D Arc Design. Экран и задняя панель симметрично загибаются на боковые части корпуса, создавая элегантный внешний вид.

У смартфона нет видимого дактилоскопического сканера — по всей видимости, сенсор отпечатков пальцев будет интегрирован непосредственно в область дисплея.


Фото: fonearena.com

Компания LG не говорит, когда аппарат с описанным дизайном появится на коммерческом рынке. По слухам же, подобное устройство может дебютировать уже в текущем полугодии.

По материалам 3dnews.ru
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