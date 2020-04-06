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Кабмин постановил, что питание в обсервации будет платным

Кабмин постановил, что питание в обсервации будет платным

Кабинет министров Украины постановил, что пребывание лиц на обсервации из-за пандемии коронавируса является бесплатным, кроме питания.

Об этом говорится в постановлении правительства.

Так, Кабмин определил, что за доставку на обсервацию лиц и организацию их питания отвечает местная власть. Министерство внутренних дел, Национальная полиция и Национальная гвардия обеспечивают сопровождение транспорта к местам обсервации и порядок на территории обсерваторов.

Администрация места обсервации обеспечивает подготовку места обсервации к приему лиц и создание условий их пребывания. Администрация обязана следит за соблюдением требований инфекционного контроля, обеспечением персонала средствами индивидуальной защиты при обслуживании лиц, находящихся на обсервации.

Во время двухнедельного карантина в изоляторах гражданам можно передавать пакеты с продуктами. Однако, алкогольные напитки запрещено передавать и принимать при обсервации.

После завершения карантина люди должны добраться до своего места проживания за свой счет.

По материалам РБК-Украина
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