Андрей Домрачев: карантин и налоги. Что меняется для бизнеса

02 апреля 2020 года вступил в силу Закон от 30.03.2020 г. №540-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)».

Документ вносит изменения в более чем тридцать нормативно-правовых актов. В частности, Закон отменяет НДС для ввоза медицинских товаров и освобождает бизнес от уплаты земельного налога и налога на имущество, арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной и коммунальной собственности. В данной колонке предлагаю обзор налоговых изменений, затронувших бизнес с начала карантина.

В отличии от предприятий европейских стран, в Украине налоги в любом случае придется платить – налоговые каникулы нам не светят.

Зато украинских предпринимателей временно освободят от штрафов и пени. Для ФЛП увеличат годовые лимиты и отменят проверки. Не сказать, что этих мер будет достаточно для спасения бизнеса, однако все же это лучше, чем ничего.

Давайте взглянем на ключевые послабления, которые государство предложило бизнесу:

медицинские товары освобождаются от обложения НДС на период карантина;

на период карантина; до 30 апреля отменен акциз на ввоз дезинфицирующих средств;

отменяются штрафы и пени за налоговые нарушения и несвоевременную уплату ЕСВ и подачу отчетности с 1 марта по 31 мая;

и подачу отчетности с 1 марта по 31 мая; установлен мораторий на проведение налоговых проверок с 18 марта по 31 мая.

Помимо этого, бизнес ожидает отмену с 17 марта по последний день месяца, в котором будет завершено действие карантина, обложение налогом на добавленную стоимость и ввозную пошлину по доставке в Украину товаров, необходимых для борьбы с COVID-19.

Также закон увеличивает годовые лимиты для плательщиков единого налога:

1. Первой группы – с 300 тыс. грн до 1 млн грн;

2. Второй группы – с 1,5 млн грн до 5 млн грн;

3. Третьей группы – с 5 млн грн до 7 млн грн.

Если лимит будет превышен, предприниматель будет вынужден уплатить дополнительно единый налог в размере 15 % (юридические лица третьей группы 30%) с суммы, превышающий такой лимит.

Поскольку лимиты увеличиваются, ФЛП будут платить меньше налогов. Для субъектов хозяйствования это, неоспоримо, является большим плюсом, поскольку увеличение лимитов позволит предпринимателям получить больше поступлений в год (иными словами, продать больше). Увеличение лимитов использования льготного налогообложения в виде единого налога должно стать стимулирующим фактором для развития предпринимательской деятельности:

увеличится количество предпринимателей, которые смогут перейти на упрощенную систему налогообложения;

ФЛП , которые частично или полностью работали «в тени», смогут наконец перейти на «белую» бухгалтерию.

О штрафах и нарушителях

Закон № 533-ІХ освободил бизнес от штрафных санкций за нарушения налогового законодательства, совершенные в течение периода с 1 марта по 31 мая 2020 года. Однако, в перечне «прощенных» нарушений есть исключения. Так, предпринимателям все же придется платить за:

нарушения требований к договорам долгосрочного страхования жизни или договорам страхования в пределах негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе страхования дополнительной пенсии;

отчуждение имущества, которое находится в налоговом залоге, без согласия контролирующего органа;

нарушение правил учета, производства и оборота горючего или спирта этилового на акцизных складах, которые применяются на общих основаниях;

нарушение начисления, декларирования и уплаты налога на добавленную стоимость, акцизного налога, рентной платы.

В то же время, с 01 марта по 31 мая 2020 года не будут применяться санкции за нарушения, связанные с электронным администрированием НДС и акцизного налога:

за нерегистрацию (несвоевременную регистрацию) налоговых накладных/ расчетов корректировки к налоговым накладным в ЕРНН ;

; за нерегистрацию (несвоевременную регистрацию) акцизных накладных/ расчетов корректировки к акцизным накладным в Едином реестре акцизных накладных.

Что с проверками?

Вопрос, который больше всего интересовал главных бухгалтеров всех предприятий страны, – что будет с документальными и фактическими проверками, начатыми до карантина? Ответ утешителен – проверки, стартовавшие до 18 марта и не завершенные по состоянию на эту дату, останавливаются до 31 мая 2020 года.

Итак, мораторий на проведение документальных и фактических проверок на период с 18 марта 2020 по 31 мая 2020 действует для всех проверок, кроме документальных внеплановых проверок на основаниях, определенных пп. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 НКУ. Впрочем, введение моратория на проведение проверок не лишает налогоплательщиков права подавать возражения к актам проверок, завершенных до введения моратория, и обжаловать принятые по их результатам налоговые уведомления-решения.

Если же плановые проверки должны были начаться в период с 18 марта по 31 мая согласно плана-графика, но на день вступления в силу Закона № 533 не были начаты, то сроки их проведения должны быть скорректированы путем переноса в план-график на будущие периоды, после окончания моратория.

Начисление, исчисление и уплата ЕСВ: что нового?

С 01 по 31 марта и с 01 по 30 апреля 2020 года временно освобождаются от начисления, исчисления и уплаты ЕСВ:

1. Физические лица–предприниматели, в том числе те, которые избрали упрощенную систему налогообложения;

2. Лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, в том числе научную, художественную, образовательную или преподавательскую, а также медицинскую, юридическую практику, или религиозную деятельность и получают доход от этой деятельности;

3. Члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, которые подлежат страхованию на иных основаниях.

При этом, плательщики ЕСВ по собственному усмотрению принимают решение о применении предусмотренного освобождения от ЕСВ.

То есть, плательщик может принять решение о начислении, исчислении и уплате ЕСВ за указанные периоды. В таком случае информация об уплаченных суммах отмечается в отчетности о начислении ЕСВ за отчетный период.

Если налогоплательщик уже уплатил взносы за март и апрель 2020 года, до вступления в силу Закона № 533, такие суммы будут зачисляться в счет будущих платежей, при условии отсутствия недоимки, штрафных санкций и пени по этому взносу.

Что касается освобождения от санкций по ЕСВ до 30 апреля 2020 года, то тут штрафы не грозят за такие нарушения:

несвоевременная уплата (несвоевременное перечисление) единого взноса;

неполная уплата или несвоевременная уплата суммы единого взноса одновременно с выдачей сумм выплат, на которые начисляется единый взнос (авансовых платежей);

несвоевременное представление отчетности.

В течение периодов с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 года плательщикам единого взноса не начисляется пеня, а начисленная пеня за эти периоды подлежит списанию.

РРО подождет: кому отсрочили дедлайн применения?

Все «единщики» II-IV группы получили отсрочку для внедрения обязательного использования РРО и программных РРО до 1 апреля 2021 года. Изменения коснулись физических лиц-предпринимателей, которые платят единый налог и входят в II-IV группу налогоплательщиков. Таким образом, будут отсрочены:

внедрение применения программных РРО – до 01 августа 2020 г.;

– до 01 августа 2020 г.; применение РРО и программных РРО для отдельных видов деятельности – до 01 января 2021 г.;

и программных для отдельных видов деятельности – до 01 января 2021 г.; введение обязательного использования РРО или программных РРО для всех «единщиков» II-IV группы – до 01 апреля 2021 г.;

или программных для всех «единщиков» II-IV группы – до 01 апреля 2021 г.; применение санкций, определенных п. 1 ст. 17 Закона о РРО за нарушение порядка проведения расчетных операций – до 01 января 2021 г.

Андрей Домрачев, управляющий партнер Kreston GCG