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Samsung пожертвует медикам Великобритании 2000 смартфонов с поддержкой ввода в перчатках

Samsung пожертвует медикам Великобритании 2000 смартфонов с поддержкой ввода в перчатках

Компания Samsung объявила о решении пожертвовать 2000 мобильных телефонов для сотрудников временных больниц Nightingale Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), предназначенных для интенсивной терапии пациентов с коронавирусом, а также предоставит им УФ-устройства для дезинфекции телефонов.

«Работники здравоохранения неустанно работают над тем, чтобы защитить нашу нацию в час тяжёлых испытаний, — говорится в пресс-релизе подразделения Samsung в Великобритании. — Поэтому мы разработали ряд мер для того, чтобы эти люди могли преодолевать препятствия, с которыми они сталкиваются изо дня в день».

По данным агентства BBC, речь идёт о защищённых смартфонах Samsung Galaxy XCover 4s с поддержкой ввода данных в перчатках. Персонал также сможет их стерилизовать, так как Samsung установит в больницах не менее 35 устройств для УФ-дезинфекции телефонов.

По материалам Мастер брок
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