Данилишин рассказал об основных факторах инфляции в Украине

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Председатель правления НБУ Богдан Данилишин сообщил, что «избыточный» спрос, вызванный в т.ч. возможным участием НБУ в финансировании дефицита бюджета, играет едва ли не последнюю роль среди факторов инфляции.
Об этом он написал на странице в FACEBOOK.
Основные причины инфляции:
Преобладающая часть инфляции в Украине имеет структурную природу, и не связана с «избыточным спросом» – а значит, силовое торможение спроса с высокой вероятностью приведет к сокращению факторов производства – рабочая сила будет выезжать за границу, основной капитал будет разрушаться, производство будет падать.
Обоснование. Уровень жизни, средняя зарплата в Украине не соответствуют стандартам жизни, приемлемым для людей с европейскими ценностями, проживающих на данной географической территории планеты. Поэтому естественное желание людей иметь минимальные стандарты жизни будет формировать спрос, влиять на их склонность к потреблению и толкать цены вверх безотносительно таргетов НБУ. Этот спрос и рост цен можно остановить только вместе с остановкой экономики, применяя насильственные монетарные методы образца 2018-2019 годов.
“А дестабилизация бюджетной сферы – не будет нести угрозы для макроэкономической стабильности? Критическая нехватка ликвидности в других (кроме финансового) секторах экономики – не будет нести угрозы для макроэкономической стабильности? Если 5 лет подряд происходит вымывание средств из реальной экономики через первично профицитный бюджет, в результате чего критически сокращается совокупный спрос – это не угроза стабильности? Нынешняя избыточная ликвидность и космические прибыли банков – деньги по сути выкачанные из реальной экономики, выведенные из нее через налоги бюджета и уплату бюджетом непомерно высоких процентов по ОВГЗ (первичный фискальный баланс бюджета в Украине – профицитный с 2015 года, а реальная ex-ante ставка превышала 10% годовых уже 1,5 года)! “ – сообщил он.
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