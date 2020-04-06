Данилишин рассказал об основных факторах инфляции в Украине

Председатель правления НБУ Богдан Данилишин сообщил, что «избыточный» спрос, вызванный в т.ч. возможным участием НБУ в финансировании дефицита бюджета, играет едва ли не последнюю роль среди факторов инфляции.

Об этом он написал на странице в FACEBOOK.

Основные причины инфляции:

низкий уровень жизни и (как следствие) высокая склонность населения к потреблению;

структурные диспаритеты, вызванные несовершенством рынков Украины (товарных, финансовых, труда).

Преобладающая часть инфляции в Украине имеет структурную природу, и не связана с «избыточным спросом» – а значит, силовое торможение спроса с высокой вероятностью приведет к сокращению факторов производства – рабочая сила будет выезжать за границу, основной капитал будет разрушаться, производство будет падать.

Обоснование. Уровень жизни, средняя зарплата в Украине не соответствуют стандартам жизни, приемлемым для людей с европейскими ценностями, проживающих на данной географической территории планеты. Поэтому естественное желание людей иметь минимальные стандарты жизни будет формировать спрос, влиять на их склонность к потреблению и толкать цены вверх безотносительно таргетов НБУ. Этот спрос и рост цен можно остановить только вместе с остановкой экономики, применяя насильственные монетарные методы образца 2018-2019 годов.

“А дестабилизация бюджетной сферы – не будет нести угрозы для макроэкономической стабильности? Критическая нехватка ликвидности в других (кроме финансового) секторах экономики – не будет нести угрозы для макроэкономической стабильности? Если 5 лет подряд происходит вымывание средств из реальной экономики через первично профицитный бюджет, в результате чего критически сокращается совокупный спрос – это не угроза стабильности? Нынешняя избыточная ликвидность и космические прибыли банков – деньги по сути выкачанные из реальной экономики, выведенные из нее через налоги бюджета и уплату бюджетом непомерно высоких процентов по ОВГЗ (первичный фискальный баланс бюджета в Украине – профицитный с 2015 года, а реальная ex-ante ставка превышала 10% годовых уже 1,5 года)! “ – сообщил он.