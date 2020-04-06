Google добавила в Chrome функцию группировки вкладок

Несмотря на то, что менее месяца назад Google объявила о временной остановке обновлений для Chrome, компания выпустила очередное обновление браузера с номером 81. Сейчас апдейт распространяется постепенно и может быть недоступен большей части пользователей, однако уже сейчас известно об изменениях, которые принесет обновление.

В этом обновлении Google сосредоточилась в основном на исправлении багов и критических уязвимостей, но не обошлось и без функциональных нововведений. Известно только об одном – группировка вкладок.

Как группировать вкладки в Chrome:

открыть Chrome, перейти в контекстное меню и нажать на кнопку установки обновления (не исключено, что обновление установилось автоматически в фоновом режиме);

открыть несколько ссылок, затем навести курсор на одну из них, нажать “Добавить в новую группу”;

повторить этот шаг с другими вкладками, которые хотите сгруппировать, однако теперь надо выбирать “Добавить в существующую группу”.



24tv.ua/Если обновление установилось, или функция активирована, меню будет выглядеть так

Все коллекции вкладышей будут разделены цветными кружочками, цвет которых можно изменить самостоятельно.

Пока неизвестно, окончательна ли эта версия новой функции. Вполне возможно, что Google продолжит ее улучшать.