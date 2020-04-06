В 2021 году появится новый электрический кроссовер Renault (фото)

Компания Renault планирует в 2021 году начать продавать новый компактный электрический кроссовер, сообщает L’argus со ссылкой на инсайдерскую информацию. Его запас хода, возможно, составит 600 км.

Как будет называться эта новинка – пока не известно. Мы знаем, что его построят на платформе CMF/EV. На этой же, кстати, платформе, создан концепт Renault Morphoz, который должны были показать в нынешнем году на Женевском автосалоне.

Электрический кроссовер Renault

Французы пока держат в секрете всю информацию об этом кроссовере. По слухам, он сможет на одной подзарядке батареи проезжать 600 км. Кому-то эта цифра может показаться сильно большой, ведь речь идет о компактном электрокаре.

Однако, вспомните, что маленькая Zoe с батареей на 55 кВт имеет запас хода в 395 км. Поэтому цифра в 600 км для новейшего кроссовера – вполне реальна, на наш взгляд.

Официальная премьера нового компактного электрического кроссовера Renault может состояться уже в нынешнем году. Возможно, это событие произойдет в начале следующего года.