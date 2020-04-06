Коломойский и сын Палицы стали совладельцами двух нефтеперерабатывающих комплексов - СМИ

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В январе 2020 года олигархи Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и сын народного депутата Игоря Палицы – Захар стали совладельцами двух нефтеперерабатывающих комплексов: ОАО “Нефтехимик Прикарпатья” и ОАО “НПК-Галичина”. Последний имеет мощности, позволяющие перерабатывать до 2,3 млн. тонн нефти в год.
Об этом сообщается в материале ЭП и Центра противодействия коррупции.
Народный депутат Палица в свое время также имел отношение к “Нефтехимику Прикарпатье”. В течение 1999-2003 годов он исполнял обязанности главы правления этого предприятия.
В течение 2009-2019 годов акции “Нефтехимика Прикарпатья” и “НПК-Галичина” были распределены между государством (26%) и четырьмя оффшорными компаниям с Британских Виргинских островов: “Romannor investments ltd”, “Domennium enterprises ltd”, “Weavernal holdings ltd” и “Deneiro ventures ltd, которые СМИ связывали с группой “Приват”.
О связи с этой группой свидетельствуют и финансовые связи банка и нефтеперерабатывающего комплекса. “НПК-Галичина” фигурирует в уголовном производстве о создании преступной организации для завладения средствами “Приватбанка”.
Речь идет о 126 млрд грн, которые были выведены в период, когда Приватбанк уже был признан проблемным и требовал оздоровления.
“НПК-Галичина” – одна из тех 193 компаний, которые Коломойский и Боголюбов фактически спасли, переведя их долги на 36 неоперационных в основном новосозданных компаний, которые не имели достаточных средств для обслуживания кредитов.
В апреле 2019 судья предоставил следователям разрешение на изъятие документов ОАО “НПК-Галичина”.
Вместе с Палицой и Коломойским бенефициарами нефтеперерабатывающих комплексов стали: Геннадий Боголюбов, Мордехай Корф, Юрий Киперман, Светлана Дели, Евгений Кричевский, Дмитрий Потишман, Алексей Буйнис, Оксана Палица и Уриэл Лейбер.
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