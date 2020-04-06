"Большая стройка" создаст 150 тысяч рабочих мест - Укравтодор

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Ожидается, что госпрограмма “Большая стройка” создаст 150 тысяч рабочих мест, финансирование программы из государственного бюджета не изменится.
Об этом заявил глава “Укравтодора” Александр Кубраков во время онлайн-брифинга.
“Если мы говорим обо всем проекте с финансированием 75 млрд грн, то это 150 тысяч рабочих мест, созданных в нашей и смежных отраслях, со средней зарплатой 16 500 грн”, – сообщает Кубраков.
Также он отметил, что в новом проекте госбюджета-2020 финансирование программы не изменится.
“Финансирование программы “Большая стройка” не уменьшается. Буквально вчера было подписан проект изменений в госбюджет-2020, наши статьи, связанные с дорожным строительством, не меняются, финансирование остается в полном объеме”, – заявил Кубраков.
Он также сообщил, что строительство уже началось примерно на 40% объектов, запланированных на текущий год.
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