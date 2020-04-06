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Рынок микрокредитирования в условиях карантина: с чем столкнулись МФО

Рынок микрокредитирования в условиях карантина: с чем столкнулись МФО

В нашей стране население привыкло к сбережениям: украинцы часто копят деньги «на черный день». Некоторым, например, сбережений хватит на два месяца, чтобы удержаться в условиях карантина. У бизнеса, и особенно у МФО, ситуация совсем другая.

Об этом рассказала Анна Замазеева, председатель Правления Всеукраинской ассоциации финансовых компаний на вебинаре “Рынок микрокредитования. Изменения неизбежны”.

Финансовый сектор микрокредитирования сейчас сегментирован так:

  • оффлайн и онлайн;
  • компании, которые предоставляют финуслуги за счет собственных средств;
  • те, которые делают это за счет привлеченных денег, особенно в инвалюте.

Все эти компании в условиях карантина, скорее всего, столкнутся (либо уже столкнулись) с такими проблемами:

  • снижение объемов выдачи кредитов минимум на 50%. Особенно для оффлайн компаний;
  • снижение дохода;
  • падение возвратности и проблемные задолженности – по причине потери работы и заемщиков и нежелания погашать кредиты из-за непредсказуемости будущего.

“Каждый бизнесмен заинтересован в том, чтобы его бизнес выжил, поэтому прибыльность большинства компаний сегодня отходит на второй план”, – говорит Замазеева.

С ее слов, большинство оффлайн-компаний придут к тому, что на время карантина им придется закрыть определенное количество отделений. Соответственно неизбежно то, что персонал этих отделений будет отправлен в отпуск за свой счет. В других объектах сократятся часы работы.

По материалам Finance.UA
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