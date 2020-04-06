Рынок микрокредитирования в условиях карантина: с чем столкнулись МФО

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В нашей стране население привыкло к сбережениям: украинцы часто копят деньги «на черный день». Некоторым, например, сбережений хватит на два месяца, чтобы удержаться в условиях карантина. У бизнеса, и особенно у МФО, ситуация совсем другая.
Об этом рассказала Анна Замазеева, председатель Правления Всеукраинской ассоциации финансовых компаний на вебинаре “Рынок микрокредитования. Изменения неизбежны”.
Финансовый сектор микрокредитирования сейчас сегментирован так:
Все эти компании в условиях карантина, скорее всего, столкнутся (либо уже столкнулись) с такими проблемами:
“Каждый бизнесмен заинтересован в том, чтобы его бизнес выжил, поэтому прибыльность большинства компаний сегодня отходит на второй план”, – говорит Замазеева.
С ее слов, большинство оффлайн-компаний придут к тому, что на время карантина им придется закрыть определенное количество отделений. Соответственно неизбежно то, что персонал этих отделений будет отправлен в отпуск за свой счет. В других объектах сократятся часы работы.
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