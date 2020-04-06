Рынок микрокредитирования в условиях карантина: с чем столкнулись МФО

В нашей стране население привыкло к сбережениям: украинцы часто копят деньги «на черный день». Некоторым, например, сбережений хватит на два месяца, чтобы удержаться в условиях карантина. У бизнеса, и особенно у МФО, ситуация совсем другая.

Об этом рассказала Анна Замазеева, председатель Правления Всеукраинской ассоциации финансовых компаний на вебинаре “Рынок микрокредитования. Изменения неизбежны”.

Финансовый сектор микрокредитирования сейчас сегментирован так:

оффлайн и онлайн;

компании, которые предоставляют финуслуги за счет собственных средств;

те, которые делают это за счет привлеченных денег, особенно в инвалюте.

Все эти компании в условиях карантина, скорее всего, столкнутся (либо уже столкнулись) с такими проблемами:

снижение объемов выдачи кредитов минимум на 50%. Особенно для оффлайн компаний;

снижение дохода;

падение возвратности и проблемные задолженности – по причине потери работы и заемщиков и нежелания погашать кредиты из-за непредсказуемости будущего.

“Каждый бизнесмен заинтересован в том, чтобы его бизнес выжил, поэтому прибыльность большинства компаний сегодня отходит на второй план”, – говорит Замазеева.

С ее слов, большинство оффлайн-компаний придут к тому, что на время карантина им придется закрыть определенное количество отделений. Соответственно неизбежно то, что персонал этих отделений будет отправлен в отпуск за свой счет. В других объектах сократятся часы работы.