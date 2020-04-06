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На время карантина в Киеве не будут отключать горячую воду

На время карантина в Киеве не будут отключать горячую воду

Жителям столицы на время карантина в Киеве не будут отключать горячую воду. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, коммунальным службам поручили после окончания отопительного сезона приостановить гидравлические испытания, которые могут привести к ограничению подачи горячей воды.

“На период ограничений техническая подготовка к следующему сезону будет проводиться только на объектах, где не требуется отключать воду потребителям”, – добавил Кличко.

Он также призвал обращаться на линию 15-51, если в доме отсутствует горячая вода.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве начнут планово отключать горячую воду с четверга, 9 апреля. При этом местные власти попытаются сократить время, в течение которого вода не будет поступать потребителям.

По материалам РБК-Украина
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