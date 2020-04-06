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В МВД допускают отсрочку запуска автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД (фото)

В МВД допускают отсрочку запуска автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД (фото)

Запуск автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД по Украине запланирован на 1 мая, хотя его, возможно, отсрочат из-за карантина.

Об этом сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко на своей странице в FACEBOOK.

МВД Украины напоминает, что карантин – карантином, вирус – вирусом, а автофотовидеофиксацию нарушений ПДД и рассылку сообщений об этом пока никто не отменял. Они должны заработать с 1 мая. Хотя возможна и отсрочка в связи с карантином. Меньше личных контактов полицейских с водителями – больше эпидемиологической безопасности”, – говорится в сообщении.

Он также поделился фото одной из установленных новых камер в Киевской области на выезде в сторону Житомира, на 44 км трассы международного значения Киев — Чоп.


Фото: Artem Shevchenko/facebook

“Это одна из только что установленных новых камер в Киевской области на выезде в сторону Житомира на 44 км трассы международного значения Киев – Чоп. Частный автотранспорт, между прочим, в отличие от автобусов, трамваев и троллейбусов, не является общественным местом, карантинные ограничения пока на него не распространяются”, – пишет Шевченко.

Справка Finance.ua:

  • С 1 мая 2020 года планируют запустить в штатном режиме работу системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Киеве и в Киевской области, чтобы за пять лет вдвое снизить смертность на дорогах.
  • За превышение скорости водителями более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в размере 255 гривен, а за превышение более чем на 50 км/ч придется заплатить штраф в 510 гривен.
  • 12 марта на улицах Киева установили 20 камер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений дорожного движения.
По материалам Finance.UA
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