В МВД допускают отсрочку запуска автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД (фото)

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Запуск автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД по Украине запланирован на 1 мая, хотя его, возможно, отсрочат из-за карантина.
Об этом сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко на своей странице в FACEBOOK.
“МВД Украины напоминает, что карантин – карантином, вирус – вирусом, а автофотовидеофиксацию нарушений ПДД и рассылку сообщений об этом пока никто не отменял. Они должны заработать с 1 мая. Хотя возможна и отсрочка в связи с карантином. Меньше личных контактов полицейских с водителями – больше эпидемиологической безопасности”, – говорится в сообщении.
Он также поделился фото одной из установленных новых камер в Киевской области на выезде в сторону Житомира, на 44 км трассы международного значения Киев — Чоп.
Фото: Artem Shevchenko/facebook
“Это одна из только что установленных новых камер в Киевской области на выезде в сторону Житомира на 44 км трассы международного значения Киев – Чоп. Частный автотранспорт, между прочим, в отличие от автобусов, трамваев и троллейбусов, не является общественным местом, карантинные ограничения пока на него не распространяются”, – пишет Шевченко.
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