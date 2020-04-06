Эксперт объяснил, как трудовые мигранты будут возвращаться на работу

В Польше нуждаются в украинских мигрантах. Там уже начались сезонные работы, рассказал Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

“Экономический кризис убьет в Украине большое количество малых и средних предприятий. Спрос среди населения значительно сократится, потому что люди будут экономить и тратить деньги на предметы первой необходимости. Об увеличении зарплат можно будет забыть и надеяться только на сохранение самого рабочего места. Трудовые мигранты дома смогут временно устроиться на низкооплачиваемую работу в сельском хозяйстве,на производственное предприятие, водителями, в службу доставки, и тому подобное”, – говорит Воскобойник.

Эксперт убежден, что трудовые мигранты дождутся открытия границ и снова вернутся на работу.

“Украинской зарплаты не хватит на то, чтобы полноценно поддерживать свою семью. А за границей человек может тяжело поработать 3-6 месяцев, а потом вернуться в Украину на такой же период, заняться личными делами. А потом снова поехать на заработки. И хотя это тяжелый график жизни, многих он устраивает. Ибо позволяет полгода фактически не работать, а зарабатывать больше, чем за целый год, работая дома”, – объясняет эксперт.

Правительство в этой ситуации мало что может сделать. У Украины нет денег для поддержки частного сектора государством.

“Может, хотя бы сейчас чиновники поймут ценность малого бизнеса. Она заключается в том, что люди сами себе создают рабочие места, без помощи государства. И именно поэтому нужно этот сегмент экономики развивать, а не облагать налогами. К сожалению, на это надежды почти нет. Поэтому трудовая миграция будет только усиливаться в перспективе”, – говорит Василий Воскобойник.

Большая часть заробитчан вернется в Польшу. Там уже начались сезонные работы, и рабочих рук не хватает.

“Из-за отсутствия украинцев на работе польские работодатели терпят убытки. Заменить украинцев на данный момент некем. Более того, те поляки, которые сейчас вернулись домой с заработков, не пойдут в массовом порядке собирать спаржу или на другую сезонную работу. Потому что это тяжелая и специфическая работа, которая не приносит в Польше тех заработков, как в Германии, например. Поэтому в сложившихся условиях, польские предприниматели могут рассчитывать только на украинцев. Для того, чтобы наши соотечественники снова имели возможность поехать на работу в Польшу, будут разработаны специальные правила, которые будут отвечать по крайней мере частичному снятию карантина. Как один из реалистичных вариантов, может быть применен 2-недельный карантин для украинцев, заезжающие в Польшу”, – говорит Воскобойник.

Немецкие предприниматели нуждаются в квалифицированных рабочих, которые должны знать немецкий язык. Это обязательное требование, которое не так просто выполнить для человека, который никогда не учил иностранных языков и имеет возраст 40 или больше лет. Кроме того, большая доля немецкой экономики рассчитана на экспорт, который в условиях начала экономической рецессии будет падать. Это все приведет к падению ВВП и сокращению рабочих мест.