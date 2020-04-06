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Как будет осуществляться перерасчет пенсий в мае: когда будет установлена доплата

Как будет осуществляться перерасчет пенсий в мае: когда будет установлена доплата

1 апреля 2020 года Кабинетом Министров Украины принято постановление № 251 “Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году”, регулирующее вопросы проведения индексации пенсий в 2020 году.

Об этом сообщает Пенсионный курьер на FACEBOOK

Дата индексации. Постановлением определена дата проведения индексации пенсий в 2020 году: – 1 мая. Перерасчет пенсий будет производиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для расчета пенсии, в размере 1,11.

Когда будет установлена доплата. В случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии менее 100 гривен, будет установлена доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Выплата пересчитанных пенсий будет осуществляться, начиная с мая месяца 2020 года в установленном порядке через уполномоченные банки или доставлена на дом почтальонами АО „Укрпочта”.

Справка Finance.ua:

  • Индексация пенсий на 11%, которая состоится в мае, коснется 6,9 млн украинцев, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
  • Постановление Кабмина предусматривает также предоставление ежемесячной выплаты в размере 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9205 грн. Для этих пенсионеров со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин выплата не может быть меньше 2600 грн
По материалам Finance.UA
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