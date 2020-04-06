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В Центре занятости рассказали, каких вакансий стало больше с начала карантина, введенного из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Об этом сообщила начальник управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини в эфире hromadske.
«Сейчас повысился спрос на работников сферы здравоохранения, есть вакансии медицинских сестер, социальных работников, фельдшеров, лаборантов», – заявила она.
По словам Бондини, также есть спрос на продавцов продовольственных товаров, сортировщиков, кассиров, почтовых и подсобных работников и водителей.
«Также хочу отметить, что появились вакансии охранников и полицейских. Кроме того, востребованы работники сельского и лесного хозяйства, ведь начинаются полевые работы», – добавила она.
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