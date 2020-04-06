В Центре занятости рассказали, каких вакансий стало больше с начала карантина, введенного из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщила начальник управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини в эфире hromadske.

«Сейчас повысился спрос на работников сферы здравоохранения, есть вакансии медицинских сестер, социальных работников, фельдшеров, лаборантов», – заявила она.

По словам Бондини, также есть спрос на продавцов продовольственных товаров, сортировщиков, кассиров, почтовых и подсобных работников и водителей.

«Также хочу отметить, что появились вакансии охранников и полицейских. Кроме того, востребованы работники сельского и лесного хозяйства, ведь начинаются полевые работы», – добавила она.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 7 апреля 2020 года за пособием по безработице в центры занятости обратились 364 тысячи человек – на 13% больше, чем на 7 апреля прошлого года.

В Украине в связи с карантином временно приостановили свою деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

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