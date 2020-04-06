Международные резервы остаются на уровне начала года - более $25 миллиардов

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Международные резервы Украины остаются на уровне начала этого года и превышают 25 млрд долл. США.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Facebook.
“С учетом интервенций последних дней международные резервы Украины сегодня остаются на уровне начала года и превышают 25 млрд долл. США”, – говорится в сообщении.
В НБУ подчеркивают, что этого достаточно как для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний на валютном рынке, так и выполнения всех текущих обязательств по внешнему долгу.
Кроме того, 8 апреля Нацбанк продал на валютном рынке 44,5 млн долл. США.
По сообщению регулятора, спрос несколько превышал предложение, а курс гривни преимущественно колебался вокруг отметки 27,3 гривны за доллар США.
Впрочем, констатируют в Нацбанке, всего в течение последних недель ситуация на валютном рынке нормализовалась. Ажиотажный спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны населения иссяк. Вместе с этим в конце марта Национальный банк вернулся к операциям по покупке валюты.
“С того момента мы выкупили в резервы около половины миллиарда долларов”, – рассказали в пресс служба.
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