Международные резервы остаются на уровне начала года - более $25 миллиардов

Международные резервы Украины остаются на уровне начала этого года и превышают 25 млрд долл. США.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Facebook.

“С учетом интервенций последних дней международные резервы Украины сегодня остаются на уровне начала года и превышают 25 млрд долл. США”, – говорится в сообщении.

В НБУ подчеркивают, что этого достаточно как для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний на валютном рынке, так и выполнения всех текущих обязательств по внешнему долгу.

Кроме того, 8 апреля Нацбанк продал на валютном рынке 44,5 млн долл. США.

По сообщению регулятора, спрос несколько превышал предложение, а курс гривни преимущественно колебался вокруг отметки 27,3 гривны за доллар США.

Впрочем, констатируют в Нацбанке, всего в течение последних недель ситуация на валютном рынке нормализовалась. Ажиотажный спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны населения иссяк. Вместе с этим в конце марта Национальный банк вернулся к операциям по покупке валюты.

“С того момента мы выкупили в резервы около половины миллиарда долларов”, – рассказали в пресс служба.