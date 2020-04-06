Правительство Польши подготовило план поддержки бизнеса на 22 миллиарда евро

Правительство Польши разработало план поддержки предприятий – как крупных, так и малых и средних – в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, в размере 100 млрд злотых (примерно 22 млрд евро).

Так называемый финансовый щит в размере 4,5% от ВВП страны представил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

“Мы хотим опередить события, поэтому предлагаем сегодня “финансовый щит”, являющийся беспрецедентным, поскольку мы выделяем 100 млрд злотых непосредственно для фирм, которые платят налоги в Польше”,- заявил Моравецкий.

По его словам, 25 млрд злотых (5,5 млрд евро) из этих средств попадет в микрофирмы, 50 млрд (более 11 млрд евро) – в малые и средние, еще 25 млрд злотых получат крупные компании.

Фирмы, которые воспользуются государственной поддержкой, могут рассчитывать в общем на 60 млрд злотых (более 13 млрд евро) прямой помощи.

Финансовая помощь будет оказываться в первую очередь предприятиям, чьи обороты в связи с кризисом упали более чем на 25%.

Для микро- и малых фирм помощь составит до 300 тыс. злотых (66 тыс. евро), для средних – до 4 млн (более 880 тыс. евро).

По расчетам правительства, помощью смогут воспользоваться около 670 тыс. предпринимателей. За ее реализацию будет отвечать Польский фонд развития.

Как отметил Моравецкий, основным требованием для получения государственной помощи является сохранение фирмами хозяйственной деятельности и отказ от увольнения работников.