Правительство Польши подготовило план поддержки бизнеса на 22 миллиарда евро

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Правительство Польши разработало план поддержки предприятий – как крупных, так и малых и средних – в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, в размере 100 млрд злотых (примерно 22 млрд евро).
Так называемый финансовый щит в размере 4,5% от ВВП страны представил премьер-министр Матеуш Моравецкий.
“Мы хотим опередить события, поэтому предлагаем сегодня “финансовый щит”, являющийся беспрецедентным, поскольку мы выделяем 100 млрд злотых непосредственно для фирм, которые платят налоги в Польше”,- заявил Моравецкий.
По его словам, 25 млрд злотых (5,5 млрд евро) из этих средств попадет в микрофирмы, 50 млрд (более 11 млрд евро) – в малые и средние, еще 25 млрд злотых получат крупные компании.
Фирмы, которые воспользуются государственной поддержкой, могут рассчитывать в общем на 60 млрд злотых (более 13 млрд евро) прямой помощи.
Финансовая помощь будет оказываться в первую очередь предприятиям, чьи обороты в связи с кризисом упали более чем на 25%.
Для микро- и малых фирм помощь составит до 300 тыс. злотых (66 тыс. евро), для средних – до 4 млн (более 880 тыс. евро).
По расчетам правительства, помощью смогут воспользоваться около 670 тыс. предпринимателей. За ее реализацию будет отвечать Польский фонд развития.
Как отметил Моравецкий, основным требованием для получения государственной помощи является сохранение фирмами хозяйственной деятельности и отказ от увольнения работников.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве полностью завершился отопительный сезонВчера, 11:12 - 856 16
Киевляне задолжали за коммуналку 6 млрд грнВчера, 12:32 - 735 13
Каждому украинцу стартовый капитал на 18 лет от государства: Откуда возьмут деньгиВчера, 13:02 - 39887 12
Как повлиял карантин на работу украинских IT-специалистов (исследование)Вчера, 14:05 - 2554 12
Кабмин предлагает организовать снятие денег с карт в кассах магазиновВчера, 15:33 - 1633 10
Каждому украинцу стартовый капитал на 18 лет от государства: Откуда возьмут деньгиВчера, 13:02 - 39887 12
Штрафуют ли автомобилистов за отсутствие масок: разъяснение полицииВчера, 19:26 - 3529 3
Структуры Коломойского скупают украинскую нефть по рекордно низкой ценеВчера, 10:15 - 2850 1
Ощадбанк отменил обязательный платеж за пользование кредитными картами на период карантинаВчера, 16:33 - 2719
Межбанк: возможны новые раллиВчера, 11:10 - 2666
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 4445 2
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2704
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5812 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 19254 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1339