В компании Skoda на 3D-принтерах начали печатать защитные респираторы (фото)

В компании Skoda на 3D-принтерах начали печатать защитные респираторы. На данный момент удается выпускать по 60 комплектов ежедневно. Сообщает Авто24 со ссылкой на пресс-службу компании.

Чешский автопроизводитель приступил к печатанию индивидуальных масок-респираторов на своем дорогом оборудовании. Модель респиратора CIIRC RP95-3D была разработана Чешским институтом информатики, робототехники и кибернетики, а также Техническим университетом Чехии. Эти респираторы многократного пользования, их можно дезинфицировать.



Маски на 3D-принтерах

А фильтр может защищать до 7 дней. Предназначены для медицинских работников. Оборудование на данный момент выпускает по 60 комплектов деталей для защитных масок ежедневно.



Маски на 3D-принтерах

Компания Skoda призывает всех, у кого есть 3D-принтер HP Multi Jet Fusion, получить разработку в Техническом университете Чехии и подключаться к производству респираторов.