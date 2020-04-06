В компании Skoda на 3D-принтерах начали печатать защитные респираторы (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В компании Skoda на 3D-принтерах начали печатать защитные респираторы. На данный момент удается выпускать по 60 комплектов ежедневно. Сообщает Авто24 со ссылкой на пресс-службу компании.
Чешский автопроизводитель приступил к печатанию индивидуальных масок-респираторов на своем дорогом оборудовании. Модель респиратора CIIRC RP95-3D была разработана Чешским институтом информатики, робототехники и кибернетики, а также Техническим университетом Чехии. Эти респираторы многократного пользования, их можно дезинфицировать.
Маски на 3D-принтерах
А фильтр может защищать до 7 дней. Предназначены для медицинских работников. Оборудование на данный момент выпускает по 60 комплектов деталей для защитных масок ежедневно.
Маски на 3D-принтерах
Компания Skoda призывает всех, у кого есть 3D-принтер HP Multi Jet Fusion, получить разработку в Техническом университете Чехии и подключаться к производству респираторов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мощности «зеленых» электростанций затрудняют работу системы - УкрэнергоВчера, 07:35 - 4023 28
Аптеки официально могут продавать экспресс-тесты для выявления COVID-19Вчера, 15:45 - 765 11
Без МВФ Украина повторит кризис 2009 года - НацбанкПозавчера, 21:00 - 2187 10
За завышение цен на маски предлагают штрафовать и сажать - законопроектВчера, 16:05 - 805 8
Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантинеВчера, 12:00 - 9278 7
Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантинеВчера, 12:00 - 9278 7
Курс наличного доллараВчера, 12:25 - 5154
В правительстве предлагают до конца года уменьшить налоги для малого бизнеса и увеличить для крупногоВчера, 14:00 - 4258 4
Украинцы возвращают деньги в банки — НБУ (видео)Вчера, 13:00 - 4107 4
Мощности «зеленых» электростанций затрудняют работу системы - УкрэнергоВчера, 07:35 - 4023 28
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 5809 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2957
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 6117 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 19882 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1413