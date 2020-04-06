Упрощение социальной помощи во время карантина: что предусмотрено

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет Министров Украины 8 апреля одобрил постановление об упрощении предоставления государственной социальной помощи во время карантина.
Министерство цифровой трансформации в Telegram-канале пояснило, что именно предусматривает соответствующий документ.
Что предусмотрено:
Также отмечается, что отныне орган социальной защиты населения производит перерасчет выплаченной социальной помощи в течение месяца после окончания карантина. В случае, если размер полученной помощи был меньше, производится доплата разницы, или если не будет подтверждено право на получение пособия или размер полученной помощи был больше, взимается разница (не более 20% от суммы) в течение месяца после завершения карантина.
Предусмотрено также, что заявление и документы для назначения государственной социальной помощи можно отправлять по почте.
В случае, если изменяются обстоятельства, влияющие на определение права и размер помощи, необходимо проинформировать об этом орган социальной защиты через почту, электронное обращение или телефонную связь, отметили в министерстве.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цены на аренду недвижимости упали втрое11 ч. назад - 10556 10
Застройщики ждут всплеска продаж жилья в Украине6 ч. назад - 2634 6
Цены на газ в Европе упали до минимума за 10 лет из-за коронавирусаВчера, 20:41 - 969 6
Преступники идут в интернет: глава полиции рассказал, как карантин меняет уголовный мирВчера, 19:44 - 891 2
В "Нафтогазе" рассказали о миллиардах на счетах, которые помогли в кризисВчера, 16:47 - 555 2
Штрафы за превышение скорости (инфографика)18 ч. назад - 24720 1
Цены на аренду недвижимости упали втрое11 ч. назад - 10556 10
Кто делает самые большие запасы на время карантина10 ч. назад - 9839
Эксперт объяснил, как трудовые мигранты будут возвращаться на работу8 ч. назад - 3081
Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания Covid-19Вчера, 23:45 - 3065
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 6206 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 3044
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 6253 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 20111 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1441