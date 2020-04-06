Упрощение социальной помощи во время карантина: что предусмотрено

Кабинет Министров Украины 8 апреля одобрил постановление об упрощении предоставления государственной социальной помощи во время карантина.

Министерство цифровой трансформации в Telegram-канале пояснило, что именно предусматривает соответствующий документ.

Что предусмотрено:

государственная социальная помощь, которая была назначена ранее, будет выплачиваться за полный месяц без обращения в госорганы;

срок обращения за назначением государственной помощи продлевается на период карантина и 1 месяц после его завершения;

выплата государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, которые не имеют права на пенсию, не останавливается до окончания карантина в случае пропуска ими срока переосвидетельствования.

Также отмечается, что отныне орган социальной защиты населения производит перерасчет выплаченной социальной помощи в течение месяца после окончания карантина. В случае, если размер полученной помощи был меньше, производится доплата разницы, или если не будет подтверждено право на получение пособия или размер полученной помощи был больше, взимается разница (не более 20% от суммы) в течение месяца после завершения карантина.

Предусмотрено также, что заявление и документы для назначения государственной социальной помощи можно отправлять по почте.

В случае, если изменяются обстоятельства, влияющие на определение права и размер помощи, необходимо проинформировать об этом орган социальной защиты через почту, электронное обращение или телефонную связь, отметили в министерстве.