Правительство назвало главные направления поддержки экономики во время кризиса

В правительстве назвали ключевые направления государственной поддержки экономики в связи с экономическим кризисом, который вызвала пандемия коронавируса.

Их перечислил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время брифинга 8 апреля.

В частности, из-за кризиса в правительстве ожидают, что экономика Украины упадет на 4,8% против предыдущего года, а безработица и инфляция, наоборот, увеличатся. Поэтому необходимо пересматривать бюджет и закладывать в нем государственную поддержку.

«Исходя из тех вызовов, которые есть, мы ставим перед собой 3 направления задач: сохранить максимальное количество рабочих мест, поддержать тех, кто потерял работу, обеспечить восстановление экономики после коронавируса», – сообщил Петрашко.

В правительстве отмечают, что сейчас активно работают над расширением программ помощи безработным и упрощают доступ к ним. Также правительство упрощает получение помощи теми людьми, которые потеряли работу временно, из-за карантина.

«Мы дорабатываем с банкирами так называемую программу «5-7-9» (программа дешевых кредитов для бизнеса под 5-7-9% годовых. – Ред.). Надеюсь, что в ближайшее время мы ее доработаем и согласуем. Также разрабатываем более широкую программу совместно с Нацбанком», – отметил Петрашко.

По его словам, новые кредитные программы правительства будут ориентироваться на практики США и ЕС. Отметим, что ранее правительство США выделило на стимулирование экономики более 2 триллиона долларов, в частности создало фонд дешевых кредитов малому бизнесу.

«В бюджете сохранена поддержка аграриев, создание и продолжение финансирования высокотехнологичных отраслей экономики через государственный оборонный заказ, и поддержка экспорта на повестке дня», – добавил Петрашко.