Минфин намерен обойтись без внутренних заимствований в ближайший месяц

У Министерства финансов нет необходимости проводить в апреле 2020 года аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для финансирования дефицита госбюджета. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко на брифинге.

Как отметил Марченко, Минфин будет следить за реакцией рынка и спросом на финансовые инструменты и в случае необходимости обязательно выйдет с предложением.

“На сегодняшний момент у нас нет необходимости заимствований в апреле”, – сказал он.

Как сообщалось раньше, Министерство финансов Украины с 10 марта отказалось от проведения аукционов по продаже гривневых ОВГЗ. После этого Минфин 17 марта продал долларовые ОВГЗ на 71 млн долларов, а 24 марта на 75 млн евро и 800 млн долларов. Кроме того, Минфин продал 3 марта облигации в евро на 201 млн евро.