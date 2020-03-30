Ощадбанк отменил обязательный платеж за пользование кредитными картами на период карантина

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Ощадбанк отменил обязательный платеж в размере 5% от суммы использованного кредитного лимита по кредитным картам на период карантина.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
“Ощадбанк вводит решения, которыми снижает финансовую нагрузку на клиентов. Теперь отменен обязательный платеж в размере 5% от суммы использованного кредитного лимита по кредитным картам”, – говорится в сообщении.
Срок действия послабления:
Как работает услуга:
Для уплаты процентов по кредитной линии, что является обязательным, у клиентов есть два варианта:
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