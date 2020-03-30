Ощадбанк отменил обязательный платеж за пользование кредитными картами на период карантина

Ощадбанк отменил обязательный платеж в размере 5% от суммы использованного кредитного лимита по кредитным картам на период карантина.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“Ощадбанк вводит решения, которыми снижает финансовую нагрузку на клиентов. Теперь отменен обязательный платеж в размере 5% от суммы использованного кредитного лимита по кредитным картам”, – говорится в сообщении.

Срок действия послабления:

с апреля на период карантина и дополнительно 30 дней после его завершения.

Как работает услуга:

отмена такого платежа по всем кредитным картам происходит автоматически;

отдельно обращаться для этого в банк клиентам не нужно.

Для уплаты процентов по кредитной линии, что является обязательным, у клиентов есть два варианта:

перевод с другого счета или карты в Ощад 24/7;

автоматическое списание в зависимости от типа карты.

Справка Finance.ua:

Все карты Ощадбанка, срок действия которых истекает во время карантина, будут активны до 1 июля 2020 года и не будут блокироваться банком.

Как ранее отмечала пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины, банки могут продлевать срок действия платежных карт, если он истекает во время карантина.

ПриватБанк продлит действие карт для выплат, если окончание срока действия карты приходится на период карантина.

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