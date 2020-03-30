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Коронавирус обвалил стоимость украинских футболистов: Зинченко, Цыганков и Ярмоленко резко подешевели

Коронавирус обвалил стоимость украинских футболистов: Зинченко, Цыганков и Ярмоленко резко подешевели

Мировой кризис, связанный с коронавирусом, отразился и на цене футболистов. Авторитетный портал Transfermarkt резко снизил стоимость всех, даже самых звездных футболистов, не обойдя стороной и украинских игроков. В частности, самый дорогой украинский исполнитель Александр Зинченко подешевел с 30 млн до 24 млн евро, а Виктор Цыганков – с 20 млн до 16 млн евро.

Если ранее десятка самых дорогих украинских футболистов, по оценкам Transfermarkt, стоила 134 млн евро, то теперь – 108 млн евро. Таким образом они подешевели почти на 25 процентов.

ТОП-10 Самых дорогих футболистов Украины:

  • Александр Зинченко (МанСити) €24 млн (было €30 млн).
  • Виктор Цыганков (Динамо) €16 млн (было €20 млн).
  • Руслан Малиновский (Аталанта) €11 млн (было €14 млн).
  • Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) €9,5 млн (было €12 млн).
  • Роман Яремчук (Гент) €9,5 млн (было €12 млн).
  • Виталий Миколенко (Динамо) €9 млн (было €10 млн).
  • Тарас Степаненко (Шахтер) €8 млн (было €10 млн).
  • Марлос (Шахтер) €8 млн (было €10 млн).
  • Ярослав Ракицкий €8 млн (было €10 млн).
  • Евгений Коноплянка (Шахтер) €4,8 млн (было €6 млн).
По материалам Сегодня
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