Коронавирус обвалил стоимость украинских футболистов: Зинченко, Цыганков и Ярмоленко резко подешевели

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Мировой кризис, связанный с коронавирусом, отразился и на цене футболистов. Авторитетный портал Transfermarkt резко снизил стоимость всех, даже самых звездных футболистов, не обойдя стороной и украинских игроков. В частности, самый дорогой украинский исполнитель Александр Зинченко подешевел с 30 млн до 24 млн евро, а Виктор Цыганков – с 20 млн до 16 млн евро.
Если ранее десятка самых дорогих украинских футболистов, по оценкам Transfermarkt, стоила 134 млн евро, то теперь – 108 млн евро. Таким образом они подешевели почти на 25 процентов.
ТОП-10 Самых дорогих футболистов Украины:
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