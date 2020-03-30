В КГГА подсчитали, сколько сэкономили киевляне благодаря "газовой скидке"

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В течение этого отопительного сезона киевляне на горячей воде и отоплении сэкономили около 1,5 млрд грн. В среднем экономия столичной семьи за сезон теплоснабжения составляет 1600 грн благодаря действию так называемой газовой скидки.
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает официальный портал Киева.
В декабре 2019 года постановление Кабмина №1082 позволило теплоснабжающим предприятиям, использующим в качестве основного топлива природный газ, уменьшать начисления за отопление и горячую воду.
“Благодаря этому киевляне, которым тепло и горячую воду поставляет коммунальное предприятие “Киевтеплоэнерго”, в течение отопительного сезона сэкономили около 1,5 млрд грн… По сравнению с базовым тарифом “Киевтеплоэнерго” киевляне за услугу централизованного отопления в среднем заплатили на 25% меньше, а за снабжение горячей водой – на 23% меньше”, – отметил Пантелеев.
Чиновник добавил, что в Киеве 90% жилых домов оснащены домовыми приборами учета, а начисления проводят по показаниям этих счетчиков. Для остальных домов начисления проводят в соответствии с формулой, утвержденной постановлением Кабмина, учитывая температурный коэффициент.
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