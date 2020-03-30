Импортный газ стал дешевле: во сколько обошелся в марте

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Средняя таможенная стоимость импортного природного газа при ввозе в Украину в марте составила $153,65 за 1000 куб. м. По сравнению с февралем она снизилась на $14,84, а с мартом-2019 – на $109,48. Это следует из данных, которые обнародовала пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
“Рассчитана средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 01.03.2020 по 31.03.2020, которая составляет 4163,7385 грн, или $153,646 за 1000 куб. м”, – сказано в сообщении.
Данные министерства о средней таможенной стоимости газа с января по декабрь 2019 года были такими (в течение года она падала, а повышалась лишь в октябре):
январь – $317,95; февраль – $290,91; март – $263,13; апрель – $233,53; май – $215,19; июнь – $196,45; июль – $188,51; август – $178,32; сентябрь – $174,69; октябрь – $199,51; ноябрь – $177,38, декабрь – $176,69.
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