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Что украинские IT-специалисты думают о карантине: у 27% выросли зарплаты, но 52% боятся потерять работу (исследование)

Что украинские IT-специалисты думают о карантине: у 27% выросли зарплаты, но 52% боятся потерять работу (исследование)

После офиса специалистам на ремоуте не хватает коммуникации с коллегами, больше всего ремоут-трудоголиков среди топ- и проектных менеджеров, почти 20% работают дома менее продуктивно, чем в офисе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса ІТ-специалистов, которое провел портал DOU.

Портрет участников:

  • 92,4% респондентов работают дистанционно;
  • в офисах остались 2,1%.


dou.ua

Как живется на ремоуте:

  • самые недовольные дистанционной работой HR-ы и рекрутеры — 20% мечтают вернуться в офис;
  • среди разработчиков таких только 9%;
  • менеджеры проектов и топ-менеджеры — 14-15% из них хотят обратно в офисы;
  • респонденты, проживающие только с детьми, значительно больше хотят вернуться в офис;
  • если есть дети, но специалист живет с родственниками/мужем/женой, то уровень неудовлетворенности почти не отличается от тех, кто живет без детей, самостоятельно или с друзьями;
  • почти 20% респондентов дома работают менее продуктивно, чем в офисе. А 24% – наоборот, именно дома более продуктивны.


dou.ua


dou.ua

График работы:

  • почти 12% респондентов отметили, что начинают рабочий день раньше, чем в офисе, а заканчивают — позже;
  • засиживаются дольше за работой вечером 43% ІТ-специалистов.


dou.ua


dou.ua

Помогала ли компания в организации домашнего офиса:

  • в не ІТ-компаниях худший показатель по помощи специалистам — 16,1% респондентов из этих компаний не получили никакой помощи при переходе на ремоут;
  • лучший показатель в геймдеве: без помощи остались всего 2,6% (это самый низкий показатель среди всех типов компаний);
  • 53,6% респондентов геймдев-компании обеспечили всем необходимым (и это самый высокий показатель).


dou.ua

Ощущается ли кризис в компании:

  • лучше всего себя чувствует геймдев: 13,3% респондентов сказали, что кризис не ощущается, даже стало лучше;
  • 77,7% выбрали вариант «Нет, все без изменений»;
  • почти каждый третий респондент указал, что компания начала терять клиентов;
  • 16% упомянули о сокращении персонала;
  • все без изменений пока что у 54% компаний;
  • среди интересных вариантов ответов были такие: «Заморозили поднятие/пересмотр зарплаты», «Многие коллеги просто без новых проектных задач, поэтому ничего не делают», «Отказались от аренды офиса в центре города, всех загнали на другой», «Некоторые заказчики запросили скидку рейтов», «До середины мая все должны использовать не менее 5 дней оплачиваемого отпуска», «Заказчик из Германии, заморозил хайринг новых работников в свои центральные офисы до конца карантина», «Зафиксировали курс доллара, как в начале марта», «Уменьшили ресурсы на развитие и улучшение».


dou.ua

Изменилась ли зарплата из-за карантина:

  • у 3% респондентов из-за карантина уменьшилась зарплата более чем на 25%;
  • 9,5% почувствовали уменьшение зарплаты;
  • четверть респондентов отметили, что из-за ослабления гривны их доходы увеличились.


dou.ua


dou.ua

Справка Finance.ua:

  • Министерство цифровой трансформации Украины, Государственный центр занятости, Ассоциация “IT Ukraine” и ІТ-академии запустили в Киеве пилотный проект, который поможет любому оценить свой потенциал как ІТ-специалиста выбрать и получить специальность.
  • В 2019 году количество занятых специалистов в украинском ІТ достигало отметки 190 тысяч. Всего за 2019 год индустрия выросла на 20%, или на 32 тысячи специалистов.
  • По данным портала hh.ua | grc., новичкам в IT-отрасли чаще всего предлагают такие должности: 18% вакансий – разработчики ПО; 15% – работники поддержки; 15% – отдел продаж; 11% – административный отдел; 4-6% – инженеры, системные администраторы, специалисты по CRM-систем.
  • Средняя заработная плата топ-менеджера в IT составляет 5419$, верхний уровень – 9800$.
  • По данным Госстата, в 2019 году украинские компании экспортировали за границу IT-услуг на общую сумму 2,43 миллиарда долларов.

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По материалам Finance.UA
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