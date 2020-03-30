Что украинские IT-специалисты думают о карантине: у 27% выросли зарплаты, но 52% боятся потерять работу (исследование)

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После офиса специалистам на ремоуте не хватает коммуникации с коллегами, больше всего ремоут-трудоголиков среди топ- и проектных менеджеров, почти 20% работают дома менее продуктивно, чем в офисе.
Об этом свидетельствуют результаты опроса ІТ-специалистов, которое провел портал DOU.
Портрет участников:
dou.ua
Как живется на ремоуте:
dou.ua
dou.ua
График работы:
dou.ua
dou.ua
Помогала ли компания в организации домашнего офиса:
dou.ua
Ощущается ли кризис в компании:
dou.ua
Изменилась ли зарплата из-за карантина:
dou.ua
dou.ua
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