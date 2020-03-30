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В ЦИК тестируют электронный сервис для временного изменения места голосования избирателя

В ЦИК тестируют электронный сервис для временного изменения места голосования избирателя

Центральная избирательная комиссия ввела в опытную эксплуатацию электронный сервис автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы “Государственный реестр избирателей” для реализации Порядка временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса.

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК 7 апреля, сообщает пресс-служба комиссии.

По данным Центризбиркома, указанный электронный сервис был разработан Службой распорядителя Государственного реестра избирателей в соответствии с пунктом 5 постановления ЦИК от 2 декабря 2019 года №1969 “О Порядке временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса”.

Также ЦИК создала комиссию по приему в промышленную эксплуатацию этого электронного сервиса, который должен провести проверку работоспособности его функций, предусмотренных техническим заданием, составить соответствующий акт приемки и подать его на рассмотрение Центральной избирательной комиссии.

Следовательно, указанный электронный сервис будет готов к использованию уже во время предстоящих выборов президента и народных депутатов Украины.

По материалам Дело
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