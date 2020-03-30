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Мининфраструктуры инициирует второй проект по обновлению городского транспорта

Мининфраструктуры инициирует второй проект по обновлению городского транспорта

Министерство инфраструктуры Украины инициирует новый проект «Городской общественный транспорт Украины ІІ» на 2020 год совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Об этом заявила заместитель министра инфраструктуры по европейской интеграции Наталья Форсюк, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

«Министерство инфраструктуры обратилось в Европейский инвестиционный банк с предложением инициировать в 2020 году новый проект “Городской общественный транспорт Украины II“», – сказала Форсюк.

По ее словам, в рамках этого проекта планируется дать украинским городам современный экологический транспорт – обновить парки трамваев, троллейбусов, электробусов, а также вагоны метрополитена городских коммунальных предприятий.

Сейчас предложения органов местного самоуправления с 23 областных центров Украины уже отработаны Мининфраструктуры и направлены на рассмотрение в ЕИБ. Городам юго-восточного региона Украины с населением более 100 тысяч срок подачи заявок продлен.

Отмечается, что то, какие украинские города получат финансирование для обновления объектов инфраструктуры, будет известно уже через несколько месяцев. Планируется, что финансовое Соглашение между Украиной и ЕИБ (Проект «Городской общественный транспорт Украины II») на 200 млн евро будет подписан и ратифицирован Верховной Радой Украины до конца 2020 года.

В Мининфраструктуры напомнили, что сейчас в Украине активно реализуется первый проект «Городской общественный транспорт Украины» – финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ, ратифицированный Законом Украины от 12.04.2017 № 2009 VIII.

По материалам УКРИНФОРМ
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