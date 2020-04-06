Молоко в супермаркетах за год подорожало почти на 5% - эксперты

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Цены на молоко в крупных торговых сетях Украины, по состоянию на конец марта 2020 года, выросли на 4,7% по сравнению с предыдущим годом.
Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации производителей молока (АПМ).
«Согласно собственному мониторингу цен на молочную продукцию в крупнейших торговых сетях, Ассоциация производителей молока констатирует факт подорожания молочной продукции на полках магазинов. Средняя цена на молоко питьевое 2,5% жирности в марте составила 28,45 грн/кг, что на 4,7% выше, чем в марте прошлого года, а за первый квартал нового года она выросла на 1% по сравнению с ценами на конец прошлого года», – говорится в сообщении.
Отмечается, что с конца марта 2019 года по конец марта 2020 года подорожали также молочные продукты. Масло сливочное на конец марта 2020 года в супермаркетах в среднем продавалось по 225,39 грн/кг, на 8,7% дороже, чем в марте прошлого года и на 1,5% дороже, чем в декабре 2019 года. Сыр «Российский» в конце марта 2020 года стоил в среднем 223,62 грн/кг, что на 8,6% выше цены в конце марта прошлого года и на 3% больше, чем на конец прошлого года. Творог продавался в крупных торговых сетях в среднем по 137,8 грн/кг, почти на 7% дороже, чем годом ранее, и на 1,4% больше, чем в декабре прошлого года. Сметана жирностью 15% и на конец прошлого месяца стоила 72,02 грн/кг (подорожала за год на 7%, за первый квартал 2020 года – на 0,4%).
Меньше всего росла цена на йогурты питьевые – на 0,9% с марта 2019 года по март 2020 года, а по сравнению с декабрем 2019 году она даже уменьшилась на 1,5%. Средняя цена на питьевые йогурты на конец марта 2020 года составила 61,64 грн/кг.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мощности «зеленых» электростанций затрудняют работу системы - УкрэнергоВчера, 07:35 - 4094 28
Аптеки официально могут продавать экспресс-тесты для выявления COVID-19Вчера, 15:45 - 793 11
Без МВФ Украина повторит кризис 2009 года - НацбанкПозавчера, 21:00 - 2204 10
За завышение цен на маски предлагают штрафовать и сажать - законопроектВчера, 16:05 - 825 8
Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантинеВчера, 12:00 - 9401 7
Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантинеВчера, 12:00 - 9401 7
Курс наличного доллараВчера, 12:25 - 5338
В правительстве предлагают до конца года уменьшить налоги для малого бизнеса и увеличить для крупногоВчера, 14:00 - 4598 4
Украинцы возвращают деньги в банки — НБУ (видео)Вчера, 13:00 - 4234 4
Мощности «зеленых» электростанций затрудняют работу системы - УкрэнергоВчера, 07:35 - 4094 28
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 5832 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2964
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 6121 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 19898 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1415