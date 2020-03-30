Нафтогаз готовит новые иски к Газпрому на более чем $17 миллиардов

Исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко в ответ на распространенную в СМИ информацию, что ему “ищут замену”, рассказал, что готовит дополнительные иски к ОАО “Газпром” еще на 17,3 млрд долларов.

Об этом он написал в Facebook.

“Мне не очень нравится идея комментировать слухи о чьих-то намерениях, и если уж и комментировать, то лучше, чтобы в этой ситуации это делал не я. Но со своей стороны могу сказать, что арбитраж против России относительно активов в Крыму – это не главная сфера моей ответственности в “Нафтогазе”. Если говорить об обновленном иске, который мы подали в этом году, то я отвечал только за экономическую составляющую, то есть за сумму компенсации. Моя главная ответственность как исполнительного директора – это отношения с “Газпромом”. Собственно с ним в декабре прошлого года от имени “Нафтогаза” я подписал контракт о транзите с гарантированным доходом 7,2 млрд долларов”, – написал Витренко.

По словам исполнительного директора, он продолжает работать над тем, чтобы контракт не сорвался и чтобы Газпром не был освобожден от обязанности уплатить эти 7,2 млрд, даже если он не будет подавать газ для транзита. Обязательства Газпрома предусмотрены принципом “качай или плати”, который был заложен в новый контракт.

“Кроме того, моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету “Нафтогаза” дополнительные «вопросы» к «Газпрому» на сумму еще 17,3 млрд долл. В случае согласования – впереди также много работы”, – добавил Витренко.