Нафтогаз прогнозирует падение цен на газ для населения до лета

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В “Нафтогазе” ожидают продолжения падения цены на газ, в том числе и для населения, как минимум до начала лета.
Об этом говорится в сообщении Нафтогаза.
В компании связывают падение цен с несколькими факторами – теплой зимой, рекордными объемами газа в подземных хранилищах в Европе и Украине, падением цен на нефть и пандемией коронавируса.
“Рыночные колебания неизбежно влияют на цену газа в Украине, в том числе для населения. Нафтогаз ждет продолжения удешевления газа минимум до начала лета”, – сообщили в компании.
Средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2019 года составила 6415,85 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м, что на 23,5% меньше, чем в первом полугодии (8383,95 грн).
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