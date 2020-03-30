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Нафтогаз прогнозирует падение цен на газ для населения до лета

Нафтогаз прогнозирует падение цен на газ для населения до лета

В “Нафтогазе” ожидают продолжения падения цены на газ, в том числе и для населения, как минимум до начала лета.

Об этом говорится в сообщении Нафтогаза.

В компании связывают падение цен с несколькими факторами – теплой зимой, рекордными объемами газа в подземных хранилищах в Европе и Украине, падением цен на нефть и пандемией коронавируса.

“Рыночные колебания неизбежно влияют на цену газа в Украине, в том числе для населения. Нафтогаз ждет продолжения удешевления газа минимум до начала лета”, – сообщили в компании.

Справка Finance.ua:

  • В марте 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составит 3,40 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2019 года составила 6415,85 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м, что на 23,5% меньше, чем в первом полугодии (8383,95 грн).

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По материалам Finance.UA
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