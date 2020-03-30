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Первый смартфон с камерой на 192 Мп готовят к выходу

Первый смартфон с камерой на 192 Мп готовят к выходу

Хотя ведущие компании в отрасли смартфонов, такие как Samsung и Apple, прекратили мегапиксельные войны, настаивая на использовании 12-мегапиксельных датчиков камеры, война все равно продолжается.

Особенно среди китайских производителей. Согласно новым утечкам, в следующем месяце мы можем увидеть телефон с камерой 192 Мп.

Сегмент флагманских устройств остановил мегапиксельные войны, выбрав камеры на 12 или 16 Мп в течение длительного времени. Но подъем некоторых производителей к таким разрешениям, как 32 и 48 Mп, снова вызвал эту войну. Наконец, Samsung и Xiaomi подняли планку на совершенно новый уровень в этой войне. Их флагманы вышли с камерами на 108 Мп. Samsung и Xiaomi в настоящее время находятся на переднем крае битвы камер с высоким разрешением.

Тем не менее, новая утечка предполагает, что телефон, который бросит вызов Samsung и флагманским камерам Xiaomi, будет доступен в следующем месяце.

По материалам bigmir.net
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