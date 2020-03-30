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Кабмин предлагает увеличить расходы на пенсии в бюджете-2020 почти на 20 млрд гривен (инфографика)

Кабмин предлагает увеличить расходы на пенсии в бюджете-2020 почти на 20 млрд гривен (инфографика)

Кабинет министров в государственном бюджете на 2020 год предлагает увеличить расходы на пенсионное обеспечение на 19,7 млрд гривен.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Изменения в бюджет предусматривают изменение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии. Надеемся, что Верховная Рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения”, – написал глава Кабмина.

Какие изменения предлагают:

  • расходы на пенсионное обеспечение составляли 172,6 млрд гривен, а сейчас предлагается предусмотреть 192,3 млрд гривен;
  • Расходы на ремонт и строительство дорог – стало 70,8 млрд гривен, а было – 71,9 млрд гривен;
  • Расходы на Министерство развития экономики – было 18,1 млрд гривен, а стало – 17,2 млрд гривен;
  • неизменными остались расходы на Министерство обороны – 125 млрд гривен;
  • на Фонд борьбы с COVID-19 планируют выделить 97,1 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • 30 марта Верховная Рада не приняла за основу законопроект №3279 о внесении изменений в закон “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”.
  • Доходы бюджета в марте составили 87,9 млрд грн при плане 98,1 млрд грн, уровень невыполнения плана по доходам составляет 10,4%. Из них недобор поступлений по налогам и таможне – 8,8 млрд грн.

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По материалам Finance.UA
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