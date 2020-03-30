Кабмин предлагает увеличить расходы на пенсии в бюджете-2020 почти на 20 млрд гривен (инфографика)

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Кабинет министров в государственном бюджете на 2020 год предлагает увеличить расходы на пенсионное обеспечение на 19,7 млрд гривен.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
“Изменения в бюджет предусматривают изменение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии. Надеемся, что Верховная Рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения”, – написал глава Кабмина.
Какие изменения предлагают:
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