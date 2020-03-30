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Укрзализныця будет возобновлять работу малодеятельных станций - Криклий

Укрзализныця будет возобновлять работу малодеятельных станций - Криклий

Укрзализныця будет возобновлять работу малодеятельных станций, ведь это поддержка малых и средних предприятий.

Об этом заявил на онлайн-встрече министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

“У нас и.о. руководителя Укразлизныци изменится. И малодеятельные станции мы начнем восстанавливать… Надо все обновлять, потому что это все равно грузооборот, это маленькие и средние предприятия. Это вопросы наших производителей и поддержки Укрзализныци”, – добавил Криклий.

Филиал “Украинская скоростная железнодорожная компания” АО “Укрзализныця” (управляет поездами “Интерсити”, – ред.) заключила два миллионных договора с фирмой, которая была зарегистрирована всего три месяца назад – заказали в ООО “Квалитет Про” услуги по техническому обслуживанию оборудования, используемого для ремонта скоростных поездов и вагономоечного комплекса.

По материалам УНН
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