Tesla предложила покупателям бесконтактную доставку электромобилей: как это работает

Американский автопроизводитель Tesla решил минимизировать личный контакт с людьми и придумал два способа удаленной передачи ключей владельцам электромобилей Tesla. Речь идет о Express Delivery и Direct Drop.

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Вариант Express Delivery предусматривает личное посещение центра выдачи автомобилей. Покупатель предварительно согласовывает дату и время встречи, чтобы лично осмотреть свой электромобиль. В этом случае все необходимые для покупки документы будут подготовлены заранее, а клиент должен только оставить свою подпись.

Второй вариант – Direct Drop – максимально минимизирует личный контакт. Клиент заранее заполняет все необходимые документы в цифровом виде и предоставляет к ним доступ. После этого покупатель просто указывает место доставки автомобиля, например, к дому. Затем автомобиль доставляют в указанное место, а его владелец может разблокировать свою Tesla через приложение и заполнить остальные документы (их оставят в авто). Последний шаг – отправка этих документов автопроизводителю в течение 24 часов.