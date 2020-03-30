Tesla предложила покупателям бесконтактную доставку электромобилей: как это работает

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Американский автопроизводитель Tesla решил минимизировать личный контакт с людьми и придумал два способа удаленной передачи ключей владельцам электромобилей Tesla. Речь идет о Express Delivery и Direct Drop.
Читайте также: Tesla отчиталась о лучшем квартале в своей истории
Вариант Express Delivery предусматривает личное посещение центра выдачи автомобилей. Покупатель предварительно согласовывает дату и время встречи, чтобы лично осмотреть свой электромобиль. В этом случае все необходимые для покупки документы будут подготовлены заранее, а клиент должен только оставить свою подпись.
Второй вариант – Direct Drop – максимально минимизирует личный контакт. Клиент заранее заполняет все необходимые документы в цифровом виде и предоставляет к ним доступ. После этого покупатель просто указывает место доставки автомобиля, например, к дому. Затем автомобиль доставляют в указанное место, а его владелец может разблокировать свою Tesla через приложение и заполнить остальные документы (их оставят в авто). Последний шаг – отправка этих документов автопроизводителю в течение 24 часов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минздраве рассказали, кто из украинцев получит полностью бесплатное лечение от коронавирусаВчера, 09:33 - 3568 22
Полиция оштрафовала 192 украинца за первый день усиленного карантинаВчера, 11:33 - 1804 18
29 грн/долл. выглядит оптимистично: в Раде оценили реальность заложенного в бюджет курсаВчера, 13:05 - 4577 10
В Киеве появился новый платеж в счетах на оплату ЖКХ (фото)Вчера, 20:01 - 1448 4
Сколько Украина уже потратила на борьбу с COVID-19Вчера, 12:45 - 574 3
Карантин изменил тренды на рынке труда: кого ищут и сколько предлагают (инфографика)Вчера, 08:01 - 6739 2
Названа средняя зарплата работника НацбанкаВчера, 15:45 - 4682
29 грн/долл. выглядит оптимистично: в Раде оценили реальность заложенного в бюджет курсаВчера, 13:05 - 4577 10
Как влияет пандемия на финансовое положение читателей Finance.ua (опрос)Вчера, 09:47 - 4046
В Минздраве рассказали, кто из украинцев получит полностью бесплатное лечение от коронавирусаВчера, 09:33 - 3568 22
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-19Позавчера, 11:44 - 3200 2
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2521
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5568 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 18738 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1276