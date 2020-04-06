0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

Аналитики PwC: приток капитала в криптокомпании упал на 40%

Аналитики PwC: приток капитала в криптокомпании упал на 40%

Консалтинговая компания PwC по итогам 2019 года оценила объем привлеченных средств и заключенных сделок в сфере слияний и поглощений в криптовалютной сфере в $2,24 млрд и $451 млн соответственно. Показатели сократились на 40% и 76%.

Аналитики также отметили сокращение количества сделок. В сфере слияний и поглощений это число упало со 189 до 114. В области фандрайзинга показатель снизился с 662 до 540 сделок.

«Рост биткоина во втором и третьем квартале не остановил падение финансирования. В 2020 году глобальный экономический спад еще больше повлияет на сделки по финансированию», – отмечено в докладе.

По мнению PwC, активность сосредоточится на покупках крупными игроками мелких конкурентов. В первую очередь это затронет те компании, которые предлагают дополнительные услуги к их текущей продуктовой линейке, например, медиа или консалтинг.

«Единороги станут больше похожими на осьминогов, с щупальцами в различных областях криптоэкосистемы», – прокомментировал глава PwC Global Crypto Анри Арсланян.

2019 год уже зафиксировал эту тенденцию. Девять из десяти сделок оказались стратегическими по своей природе. Их инициаторами стали существующие криптокомпании, либо криптофонды.

Аналитики ожидают дальнейшее увеличение роли Азии и Европы в качестве основного драйвера рынка, что было характерно для 2019 года на фоне выстраивания четких нормативных рамок.

Именно комплаенс- и регуляторные компании привлекли наибольший интерес в 2019 году, тогда как годом ранее большая часть венчурного финансирования была направлена на блокчейн-инфраструктурные проекты.

Активность в сфере слияний и поглощений по прогнозам компании также поддержит выход венчурных фондов из капитала компаний по мере взросления индустрии.

По материалам BIN
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.