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Apple покупает компанию Voysis AI для улучшения работы Siri

Apple покупает компанию Voysis AI для улучшения работы Siri

Apple была одним из пионеров в сегменте голосовых помощников, однако, пока голосовые ассистенты других производителей становились лучше, Siri работал не слишком хорошо. По сравнению с виртуальными помощниками конкурентов, Google и Amazon, например, Siri – один из менее привлекательных, а иногда и менее полезных. Apple знает об этом факте и приобрела Voysis, чтобы улучшить его работу.

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Voysis известна разработками голосовых помощников для приложений и онлайн покупок. Компания также разработала свою платформу на основе AI-метода под названием Wavenets – он позволяет программе Voice Assistant работать с очень маленькой частью памяти после ее обучения. По словам соучредителя компании Питера Кэхилла, разработчикам удалось сократить свою систему до уровня, когда программное обеспечение использует всего 25 Мб. Таким образом, можно легко запустить смартфон без надлежащего подключения к Интернету.

Хотя Apple и не раскрыла причины новой покупки, можно предположить, что компания будет использовать Voysis, чтобы улучшить возможности Siri по обработке естественной речи.

По материалам ITsider.
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