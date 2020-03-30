0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 114 0

В Минэкономики объяснили отсрочку земельной реформы до 2021 года

В Минэкономики объяснили отсрочку земельной реформы до 2021 года

Отсрочка начала земельной реформы обусловлена тем, что большинство фермеров сейчас не имеют возможности для инвестиций.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в интервью сайту Главком.

«Речь идет об отложении вступления в силу закона (“О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения”. – Ред.) до 2021 года. Учитывая экономическую ситуацию (рецессию, кризис) это понятно. Сейчас возможность инвестировать имеет очень ограниченное количество фермеров. Поэтому такая отсрочка абсолютно логична», – сказал Высоцкий.

Первый этап реализации земельной реформы предусматривает, что физические лица в 2021-2023 годах смогут покупать до 100 га в одни руки. Второй этап начнется с 2024 года, когда юридические лица смогут покупать до 10 тыс. га в одни руки. Впрочем, юрлица, хотя и не могут быть покупателями земель на первом этапе, но земля может использоваться в качестве залога, отметил заместитель министра.

Но, поскольку была принята отсрочка доступа на рынок юрлиц, инвестирование в такие долгосрочные проекты, как орошение, животноводство, отметил Высоцкий, отложатся, потому что для таких крупных проектов требуются значительные финансы.

«Однако микропроекты начнутся уже со следующего года», – подчеркнул он.

Чиновник напомнил, что в настоящее время в Украине на самом деле есть рынок земли, но он теневой. Хотя земли, выделенные под индивидуальное сельское хозяйство, не продаются и их нельзя использовать как залог, уже реализован почти 1 млн га таких земель. Со вступлением в силу закона о рынке земли, подчеркнул Высоцкий, владельцы смогут эти участки использовать в качестве залога, что сможет дополнительно привлечь в сектор около 16-20 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада на внеочередном заседании 31 марта 2020 года приняла закон №2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения”.
  • В частности, законом предусмотрено, что покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы; физические лица смогут покупать до 100 га земли, юридические лица получат право концентрировать у себя до 10 тыс. га земель; расчет за землю – исключительно безналичный с проверкой происхождения средств; запрещается покупать землю в 50-километровой зоне от границы; банки не смогут покупать землю, только брать в залог.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Аграрный рынок
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.