В Минэкономики объяснили отсрочку земельной реформы до 2021 года

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Отсрочка начала земельной реформы обусловлена тем, что большинство фермеров сейчас не имеют возможности для инвестиций.
Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в интервью сайту Главком.
«Речь идет об отложении вступления в силу закона (“О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения”. – Ред.) до 2021 года. Учитывая экономическую ситуацию (рецессию, кризис) это понятно. Сейчас возможность инвестировать имеет очень ограниченное количество фермеров. Поэтому такая отсрочка абсолютно логична», – сказал Высоцкий.
Первый этап реализации земельной реформы предусматривает, что физические лица в 2021-2023 годах смогут покупать до 100 га в одни руки. Второй этап начнется с 2024 года, когда юридические лица смогут покупать до 10 тыс. га в одни руки. Впрочем, юрлица, хотя и не могут быть покупателями земель на первом этапе, но земля может использоваться в качестве залога, отметил заместитель министра.
Но, поскольку была принята отсрочка доступа на рынок юрлиц, инвестирование в такие долгосрочные проекты, как орошение, животноводство, отметил Высоцкий, отложатся, потому что для таких крупных проектов требуются значительные финансы.
«Однако микропроекты начнутся уже со следующего года», – подчеркнул он.
Чиновник напомнил, что в настоящее время в Украине на самом деле есть рынок земли, но он теневой. Хотя земли, выделенные под индивидуальное сельское хозяйство, не продаются и их нельзя использовать как залог, уже реализован почти 1 млн га таких земель. Со вступлением в силу закона о рынке земли, подчеркнул Высоцкий, владельцы смогут эти участки использовать в качестве залога, что сможет дополнительно привлечь в сектор около 16-20 млрд грн.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Полиция оштрафовала 192 украинца за первый день усиленного карантинаВчера, 11:33 - 2077 23
В Минздраве рассказали, кто из украинцев получит полностью бесплатное лечение от коронавирусаВчера, 09:33 - 3953 22
29 грн/долл. выглядит оптимистично: в Раде оценили реальность заложенного в бюджет курсаВчера, 13:05 - 6065 10
В Киеве появился новый платеж в счетах на оплату ЖКХ (фото)Вчера, 20:01 - 2395 4
Лимоны могут исчезнуть из украинских супермаркетов в середине апреля2 ч. назад - 678 3
Названа средняя зарплата работника НацбанкаВчера, 15:45 - 7126
29 грн/долл. выглядит оптимистично: в Раде оценили реальность заложенного в бюджет курсаВчера, 13:05 - 6065 10
Как влияет пандемия на финансовое положение читателей Finance.ua (опрос)Вчера, 09:47 - 4400
В Минздраве рассказали, кто из украинцев получит полностью бесплатное лечение от коронавирусаВчера, 09:33 - 3953 22
В Минэкономики назвали среднюю цену за гектар землиВчера, 17:01 - 3575 2
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-19Позавчера, 11:44 - 3316 2
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2543
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5593 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 18793 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1285