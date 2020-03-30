Местным властям разрешено уменьшить ставки единого налога для I и II групп на время карантина

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Решения органов местного самоуправления об установлении местных налогов и сборов имеют признаки регуляторных актов.
Об этом сообщает Государственная регуляторная служба Украины.
Верховная Рада приняла антикризисный закон для облегчения условий карантина. Этим Законом предоставлено право органам местного самоуправления в 2020 году принимать решения о внесении изменений в принятые решения об установлении местных налогов и/или сборов на 2020 год по уменьшению ставок единого налога.
Органы местного самоуправления могут менять:
Однако, органы местного самоуправления при принятии решений об установлении местных налогов и сборов на 2021 год должны соблюдать процедуры, предусмотренные Законом Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».
Что предусмотрено антикризисным законом:
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