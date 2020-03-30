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Местным властям разрешено уменьшить ставки единого налога для I и II групп на время карантина

Местным властям разрешено уменьшить ставки единого налога для I и II групп на время карантина

Решения органов местного самоуправления об установлении местных налогов и сборов имеют признаки регуляторных актов.

Об этом сообщает Государственная регуляторная служба Украины.

Верховная Рада приняла антикризисный закон для облегчения условий карантина. Этим Законом предоставлено право органам местного самоуправления в 2020 году принимать решения о внесении изменений в принятые решения об установлении местных налогов и/или сборов на 2020 год по уменьшению ставок единого налога.

Органы местного самоуправления могут менять:

  • ставку единого налога;
  • налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка;
  • плату за землю;
  • туристический сбор.

Однако, органы местного самоуправления при принятии решений об установлении местных налогов и сборов на 2021 год должны соблюдать процедуры, предусмотренные Законом Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».

Справка Finance.ua:

Что предусмотрено антикризисным законом:

  • доплата в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам;
  • доплата работникам социальной защиты населения;
  • установление предельных цен на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары.
  • операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставки освобождаются от уплаты НДС;
  • установлен нулевой акциз и упрощены админпроцедуры производства и закупок спирта для дезинфекторов;
  • выплата пособия по частичной безработице работникам малых и средних предприятий, для которых будут сохранены рабочие места во время карантина;
  • упрощается оформление дистанционной работы;
  • социальные выплаты на период карантина будут продолжены автоматически;
  • запрещено повышать процентные ставки по всем кредитным договорам;
  • увеличение лимитов для групп плательщиков единого налога физических лиц – предпринимателей.

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По материалам Finance.UA
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