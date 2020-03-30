Спирт, алкоголь, табак выходят из тени - ГНС

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В марте налоговой службой обеспечено поступление акцизного налога почти на 5,6 млрд. В том числе, 5 583,7 млн грн с подакцизной продукции, произведенной на территории Украины, и 05,5 млн грн – с импортируемой (выполнение индикативов 101,3 % и 106,7% соответственно).
Об этом пишет Государственная налоговая служба в FACEBOOK.
Табак. Темпы роста 142,4%
В марте текущего года производителями табачной продукции обеспечено 4392,7 млн грн поступлений по акцизному налогу, что на 1308,4 млн грн больше, чем в марте 2019 года.
ЛВП. Темпы роста 131,2%
Поступления по акцизному налогу от реализации ликеро-водочной продукции в марте составили 595,6 млн грн, что на 131,2% больше, чем в марте 2019 года.
Спирт. Темпы роста 788,4%
По акцизному налогу со спирта поступления по сравнению с прошлым годом выросли почти в 8 раз и составили 61,4 млн грн.
«Совместные мероприятия налоговиков и правоохранительных органов уже дали значительное увеличение поступлений от акцизного налога. И мы на этом не останавливаемся. Ведь в условиях кризиса важна каждая гривна, которая может стать поддержкой для бизнеса и населения в это непростое время», – отметил глава Службы Сергей Верланов.
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