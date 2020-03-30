Цены на спирт в Европе и США достигли 26-летнего максимума

За месяц в США цены на изопропиловый спирт, который используется в дезинфицирующем средстве для рук, выросли в три раза. Об этом сообщают аналитики S & P Global Platts.

Так, по состоянию на 31 марта цены на изопропиловый спирт в США достигли 3160 долларов за тонну, что является самой высокой ценой за всю историю наблюдений, начиная с 1994 года.

В то же время в Европе цены на спирт составили 3100 евро за тонну. И это – тоже самая высокая цена на изопропиловый спирт, которая фиксируется в течение последних 26 лет.

По данным аналитиков, цены на продукт рекордно растут из-за увеличения спроса на санитарно-гигиенические продукты, содержащие изопропиловый спирт.