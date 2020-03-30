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Поставки пшеницы за границу рухнули втрое из-за введенных ограничений

Поставки пшеницы за границу рухнули втрое из-за введенных ограничений

Украинский экспорт пшеницы замедлился более чем в три раза из-за введенных ограничений. В апреле среднесуточная отгрузка поставок этой агрокультуры за рубеж составляет 14 тыс. тонн, тогда как в марте – 44 тыс. тонн, сообщили в Минэкономразвития. По состоянию на 6 апреля с начала этого маркетингового года (МГ – июль-июнь) экспорт пшеницы составил 17,9 млн тонн.

Согласно подписанному 30 марта приложению к меморандуму между министерством и ассоциациями, представляющими 99% экспортеров и переработчиков пшеницы, для стабилизации рынка предельный экспорт пшеницы в текущем МГ установлен на уровне 20,2 млн тонн.

Таким образом, в течение апреля-июня 2020 года для экспорта доступными остаются 2,3 млн тонн.

Напомним, зернотрейдеры, мукомолы и хлебопеки определили предел экспорта украинской пшеницы в 20,2 млн тонн в 2019-2020 маркетинговом году. Соответствующий меморандум, предложенный Министерством экономики, торговли и сельского хозяйства, был подписан крупнейшими профильными организациями.

По материалам УБР
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