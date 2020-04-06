Индекс паспортов: как коронавирус повлияет на безвиз между странами в будущем

Компания Henley & Partners опубликовала обновленный индекс паспортов, который анализирует визовый режим 200 государств и ранжирует их по количеству стран, в которые им разрешен въезд без виз.

Хаос с закрытием границ в связи с пандемией коронавируса не сказался на цифрах рейтинга, отмечают его составители, поскольку временные запреты на поездки меняются ежедневно. Но на практике почти половина населения мира заперты дома, независимо от наличия паспорта.

Япония продолжает удерживать первую позицию в рейтинге – она имеет безвизовый доступ в 191 страну мира, хотя в реальности эта цифра будет другой.

Первая десятка стран в рейтинге существенно не изменилась – здесь расположились страны ЕС, Великобритания, Сингапур, США, Австралия, Канада и др.



henleyglobal.com

На нижних строках индекса остаются Афганистан, Ирак и Сирия.

Граждане Украины могут теоретически посещать без визы 129 стран мира – на одну страну больше, чем три месяца назад (было подписано соглашение о безвизе с Кувейтом). Украинский паспорт занимает 44-е место в глобальном рейтинге. Ровно год назад этот показатель был 128 стран 40-е место в мире.

Политологи В.Альтундал и О.Зарпли из Университета Сиракуз и Университета Питтсбруга считают, что ситуация с коронавирусом может повлиять на мировую мобильность в долгосрочной перспективе. Если раньше здравоохранение не бралось в расчет при заключении безвизовых соглашений, то обеспокоенность качеством медицинской безопасности страны может стать новым фактором для программ по отмене виз, особенно для богатых и развитых стран, экономика которых не зависит от въездного туризма.

Но уже очевидно, что влияние коронавируса на международную экономику будет серьезным. Гендиректор Henley & Partners Йорг Штеффен считает, что программы получения вида на жительство и гражданства через инвестиции станут одной из немногих возможностей для стран получить необходимую экономическую поддержку.

Индекс паспортов компании Henley & Partners – международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) и базируется на крупнейшей в мире базе туристической информации.

Компания Henley & Partners также выступает в качестве советника правительств различных стран при разработке и внедрении программ гражданства или вида на жительство через инвестиции. Компания Henley & Partners привлекла более $8 млрд в экономики стран по всему миру через различные инвестиционные программы. Офисы компании расположены в более чем 30 странах мира, в том числе в Великобритании, Швейцарии, Мальте, Кипре, Португалии, Федерации Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда.