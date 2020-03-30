Кэш на карантине — отказались ли украинцы от оплаты наличными

В период эпидемии отказ от использования наличными стал практически трендом. Люди стараются обезопасить себя, и эту идею активно поддерживают мировые компании и банки. НБУ лично советует минимизировать контакт с купюрами. Как обстоят дела с онлайн-платежами в Украине и готовы ли сами украинцы к диджитализации оплат — читайте в нашем материале.

НБУ и украинцы за безнал

Во время эпидемии НБУ отправляет наличные деньги на “карантин”. Но дезинфекции или утилизации поддаются только те купюры, которые были изъяты из коммерческих банков. Другими словами, если покупатель рассчитывается на кассе наличными и получает сдачу, он с малой вероятностью получит те самые “чистые” деньги. Физически невозможно изъять абсолютно все банкноты. Украинцы это понимают и сейчас стараются использовать бесконтактный способ оплаты.

Пандемия ускоряет переход украинцев на безналичные платежи. То же самое касается и бизнеса. Компании переходят на онлайн-режим, причем эту идею стимулирует НБУ. Нацбанк призывает уменьшить операции с наличными, сократить количество транзакций в банкоматах и проводить безналичные расчеты (в идеале — бесконтактные).

НБУ рекомендует мыть руки и не трогать лицо после контакта с деньгами (банкнотами и монетами). Также стоит дезинфицировать карты и смартфоны, а еще чаще — терминалы.

Многие украинцы готовы к переходу на бесконтактную оплату. Большинство еще задолго до карантина расплачивались только при помощи карт, NFC или онлайн-платежей.

Рост онлайн-транзакций — мир и Украина

Еженедельно британская компания Contentsquare анализирует влияние коронавируса на электронную коммерцию. Так, глобальный цифровой трафик вырос на 7% на прошлой неделей по сравнению с текущей. Транзакции также выросли с начала вспышки эпидемии на 12% (или на 9% по сравнению с предыдущей неделей).

Количество онлайн-покупок увеличивается в продуктовом секторе. С начала вспышки трафик в онлайн-магазины вырос на 219%. То же касается количества сделок (+50% по сравнению с текущей неделей).

Секторы розничной торговли, товаров для дома, мебели, косметики продолжают демонстрировать неплохие показатели по объему транзакций (от 30% до 60% с момента начала карантина). Это отражает явный сдвиг в поведении потребителей: люди активно обустраивают дома для комфортной жизни в режиме карантина. Они покупают в интернете ноутбуки, игровые приставки, телевизоры, книги, косметику, витамины.

Операции онлайн-банкинга также выросли на прошлой неделе, поскольку потребители перешли к управлению своими деньгами в интернете (подача заявок на кредит, открытие сберегательных счетов, торговля и т. д.).

По данным финтех-компании EasyPay, украинцы стали намного чаще проводить оплаты в интернете и мобильных приложениях. Терминалы же стали пользоваться меньшей популярностью.

Рост можно заметить в таких категориях (данные марта-апреля по сравнению с февралем):

интернет — 17%;

мобильная связь — 14%;

пополнение карт — 2,3% (терминалы), 6% (мобильные приложения);

оплата коммунальных услуг — 7% (сайты), 8% (терминалы);

оплата кредитов — 38%.

Последняя категория стала еще более активной. Несмотря на отмену штрафов на период карантина, украинцы стараются вовремя погашать кредиты. Для этого они предпочитают пользоваться интернет-банкингом или личным кабинетом, который становится доступен после регистрации на сайте кредитора. Банки и МФО, в свою очередь, создают максимально комфортные и лояльные условия для закрытия кредитов. Например, погашение в CreditPlus возможно на сайте, в интернет-банкинге, а скоро будет доступно и в приложении.

Платежные операции онлайн — что доступно украинцам