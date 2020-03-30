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Кабмин привлечет $135 миллионов на проект улучшения здравоохранения

Кабмин привлечет $135 миллионов на проект улучшения здравоохранения

Кабинет Министров признал целесообразным привлечь заем от Международного банка реконструкции и развития в размере 135 млн долларов США на финансирование проекта по здравоохранению.

Соответствующее распоряжение № 382-р от 6 апреля опубликовано на Правительственном портале.

“Признать целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации инвестиционного проекта “Дополнительное финансирование Проекта “Улучшение охраны здоровья на службе у людей” в размере 135 млн. долларов США”, – отмечается в документе.

Как сообщалось, Премьер-министр Денис Шмигаль 3 апреля провел встречу с представителями международных организаций.

По результатам встречи отмечалось, что Всемирный банк готов выделить Украине дополнительные средства в рамках совместного проекта с Министерством здравоохранения «Улучшение охраны здоровья на службе у людей». Правительство должно было подготовить решения, которые позволят привлечь дополнительные 35 млн долларов, которые будут направлены на поддержку медицинской отрасли в Украине. В целом сумма проекта составит 135 млн долларов.

По материалам УКРИНФОРМ
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